Znate li tko je ova bujna dama? Brak s 30 godina starijim tajkunom otežao joj je život

Elisabetta Gregoraci mamila je poglede na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji.

Talijanska manekenka i televizijska voditeljica Elisabetta Gregoraci stigla je u Veneciju i odmah privukla sve poglede.

Bujna 45-godišnjakinja zasjala je u uskom čipkastom izdanju koje su neumorno fotografirali brojni fotoreporteri.

Na venecijanskom crvenom tepihu još jednom je pokazala zašto slovi za jednu od najglamuroznijih dama talijanske scene. U čipkastom izdanju koje je istaknulo njezine obline, samouvjereno je pozirala fotografima i osvojila simpatije publike.

Gregoraci je poznata i po svom burnom privatnom životu – bila je u braku s talijanskim biznismenom i bivšim izvršnim direktorom Formule 1, Flaviom Briatoreom, s kojim ima i sina.

Flavio i Elisabetta upoznali su se 2005. godine na jednom glamuroznom događaju. Iako ih dijele tri destljeća razlike u godinama, brzo je planula iskra. Njihov odnos isprva je iznenadio mnoge, no par je odlučno gradio svoju vezu unatoč tabloidima.

Njihova ljubav okrunjena je brakom 2008. godine u Rimu, u raskošnoj ceremoniji punoj poznatih uzvanika i medijske pažnje. Elisabetta je nosila elegantnu vjenčanicu, a mladence su od paparazza uzvanici skrivali bijelim kišobranima. Godine 2010. par je dobio sina, Nathana Falca.

U prosincu 2017. par je objavio da se razvodi, ali da ostaju bliski prijatelji zbog sina. Razvod je prošao bez skandala, a oboje su u intervjuima naglasili kako će njihova povezanost zauvijek ostati kroz ljubav prema djetetu. Briatore je često isticao koliko poštuje Elisabettu kao majku, dok je ona zahvaljivala na lijepim godinama koje su proveli zajedno.

Prije dvije godine talijanski mediji otkrili su i navodnu mračnu tajnu. Naime, Flavio je nakon razvoda zatražio da Elisabetta potpiše ugovor koji joj brani da se u javnosti pojavi s novim muškarcem.

