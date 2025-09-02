Georginine ubojite obline i prsten vrijedan malo bogatstvo privukli sve poglede

Georgina i Christiano vijest o zarukama objavili su početkom kolovoza, a ona se od tada ne prestaje hvaliti prstenom.

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, ponovno je ukrala svu pažnju na crvenom tepihu u Veneciji.

Na ovogodišnjem 82. Filmskom festivalu zablistala je u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini koja je naglasila njezine ubojite obline i pokazala je u nikad glamuroznijem izdanju.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

No, najviše pogleda ipak je privukao detalj koji se blistao na njezinoj ruci – zaručnički prsten vrijedan pravo malo bogatstvo. Procjenjuje se da prsten košta između dva i pet milijuna dolara. Georgina je kombinaciju upotpunila raskošnim dijamantnim nakitom, no upravo je prsten koji joj je poklonio Ronaldo zasjao jače od svega.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Na premijeri filma F''ather Mother Sister Brother'' bila je jedna od najfotografiranijih dama večeri, a svaki njezin pokret na crvenom tepihu bio je pomno popraćen.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

S osmijehom na licu, ubojitim oblinama i blistavim draguljima, Georgina je još jednom pokazala zašto je jedna od najglamuroznijih žena današnjice.

A da zna kako napraviti show pokazala je i prije nego što se pojavila na crvenom tepihu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

