Ovo se dugo čekalo! Ronaldo je zaprosio Georginu, pogledajte ogromni dijamantni prsten

Sretne vijesti Georgina je objavila na društvenim mrežama, a čestitke pljušte na sve strane.

Nogometaš Cristiano Ronaldo napokon je zaručio svoju bolju polovicu Georginu Rodriguez. O njihovim se zarukama godinama se šuškalo, a ona je sada to i dočekala.

Sretnim vijestima i ogromnim prstenom pohvalila se na društvenim mrežama.

''Da, pristajem. U ovom i u svim ostalim životima", napisala je uz fotografiju koja je prema svemu sudeći nastala u krevetu.

Fotografije je u dva sata skupila preko tri milijun lajkova i mnoštvo čestitki.

''Prekrasno. Čestitam'', ''Ajme kakav prsten'', ''Ona je rekla da'', ''Tako sam uzbuđena zbog vas'', ''Treba mi takav prsten da tri moje generacije mogu živjeti bez rada. Čestitam'', ''Napokon'', ''Ovo se dugo čekalo'', ''Wow'', dio je komentara na Instagramu.

Podsjetimo, par zajedno imaju dvoje djece, no Georgina odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio preko surogat majčinstva.

