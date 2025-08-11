Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...''

Lu Dedić na društvenim mrežama oprostila se od bake Gabi Novak.

Naša glazbenica Gabi Novak preminula je u ponedjeljak u 90. godini, od nje se oprašta cijela naša estrada, a sada se na društvenim mrežama oglasila i njezina unuka, Lu Dedić.

Lu je na Instagramu podijelila fotografiju bake i oca, Matije Dedića, koji je preminuo prije dva mjeseca.

Lu je objavila crno-bijelu fotografiju bake i oca, dok je on bio dijete, i dodala emotikone srca i anđela. Uz objavu je dodala i bakinu pjesmu ''Sretan put''.

Lu Dedić na Instagramu Foto: Instagram

Gabi Novak, Lu Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Lu Dedić, Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Gabi Novak Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

