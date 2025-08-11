Preminula je Gabi Novak

Diva hrvatske glazbe preminula je u 90. godini.

Preminula je naša pjevačica i glazbena diva Gabi Novak u 90. godini života.

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, kao kći Hvaranina Đure Novaka i Njemice Elizabet Reiman. Djetinjstvo je provela u Berlinu, a zatim na Hvaru, nakon čega se preselila u Zagreb. Tamo je završila Školu za primijenjenu umjetnost, smjer grafika, te je kratko radila kao crtačica u Zagreba filmu, u Studiju za crtani film.

Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Krajem 1950-ih počela je nastupati, a njezin prepoznatljiv glas ubrzo ju je učinio jednom od najomiljenijih pjevačica tadašnje jugoslavenske glazbene scene. Repertoar joj je obuhvaćao pop i jazz, a već tijekom 1960-ih stekla je veliku popularnost i priznanja kritike.

1973. udala se za kantautora Arsena Dedića, koji joj je bio suprug i umjetnički suradnik sve do njegove smrti 2015. godine. U braku su dobili sina Matiju Dedića, istaknutog jazz pijanista.

Arsen Dedić, Lu Dedić, Gabi Novak Foto: Zeljko Grgic/Cropix

Gabi Novak i Matija Dedić - 4 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak često je nazivana prvom damom hrvatske zabavne glazbe, a njezina interpretacija, emotivni izražaj i umjetnički standard ostavili su trajan trag u glazbenoj baštini Hrvatske i šire regije.

Podsjetimo, prije samo dva mjeseca preminuo je i njen sin Matija.

Gabi Novak i Matija Dedić - 3 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

