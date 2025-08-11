Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit

Mate Bulić na Instagramu je podijelio video dječaka koji s njim pjeva veliki hit ''Moja Hercegovina''.

Fanovi Mate Bulića na društvenim mrežama ostali su pozitivno zatečeni.

Naime, Mate je podijelio video na kojem s njim na pozornici dječak od nekoliko godina pjeva njegov veliki hit ''Moja Hercegovina''.

Na društvenim mrežama već je osvanuo jedan video dječaka koji na očevim ramenima pjeva u sav glas, a Mate ga je zato sada na koncertu u Sinju pozvao pred publiku.

''Tako se pjeva iz srca. Nakon što je osvojio svačije srce, red je bio i da sinoć u Sinju, na pozornicu izvedemo našu malu zvijezdu, Josipa iz Košuta. Video sve govori. Bravo!'' piše u opisu videa.

Prije nekoliko dana Bulić je dobio prinovu u obitelji, više pročitajte OVDJE.

