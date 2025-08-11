Sjećate se Endija? Danas ima 27 godina i u sretnoj je vezi s kovrčavom ljepoticom

Endi Schrotter postao je poznat hitom "Atom", danas je glazbeni producent, mentor mladim talentima i aktivan kreator sadržaja na društvenim mrežama.

Endi Schrotter sa samo 13 godina osvojio je srca gledatelja u našem showu Supertalent. Na prvu je ostavio dobar dojam, ali nije ni sanjao da će za samo nekoliko godina imati tisuće obožavateljica.

Nekoć najpopularniji tinejdžer dolazi iz Pakraca, a najveću slavu stekao je zahvaljujući hitu "Atom", čije stihove nema tko nije znao 2013. godine.

Njegov glazbeni put započeo je u ranom djetinjstvu, kada je pokazivao izniman talent za glazbu. Nakon "Atoma", Endi je nastavio raditi na novim projektima i surađivati s raznim glazbenicima.​

Osim "Atoma", snimio je još neke uspješne pjesme kao što su "Reci mi nešto o sebi", "Hajde sa ludujemo", "Da se mene pita", "Nije fer".

Danas, kao 27-godišnji mladić, bavi se glazbenom produkcijom i mentorstvom mladih talenata. Aktivan je na društvenim mrežama, gdje dijeli novosti o svojim projektima i suradnjama, a ne skriva ni da je sretno zaljubljen.

Njegovo srce ukrala je lijepa Lora, a kako ona izgleda pogledajte u našoj galeriji.

