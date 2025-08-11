Nina Erak bila je u braku s našim glumcem, a sve je šokirala vijest o razvodu nakon 28 godina

Glumica Nina Erak 28 godina bila je u braku s devet godina mlađim glumcem Borisom Svrtanom.

Hrvatsku javnost zatekla je vijest o smrti kazališne i televizijske glumice Nine Erak, koja je mnogima ostala poznata po ulozi babe Zorke u seriji Nove TV ''Na granici''.

Nina je 28 godina bila u braku s hrvatskim glumcem Borisom Svrtanom, koji je od nje bio mlađi devet godina.

Njihov je brak bio jedan od najstabilnijih na hrvatskoj javnoj sceni, pa su mnogi ostali šokirani kad se saznalo da su se razišli.

U braku su dobili kćer Petru Svrtan, zbog koje su ostali u dobrim odnosima, no Erak nije skrivala koliko ju je razvod pogodio.

O krahu veze počelo se šuškati kad se Boris nije pojavio na premijeri njezine predstave ''Kako je tata osvojio mamu''. On je ubrzo potvrdio razvod i ispričao kako već neko vrijeme ne žive skupa te je predstavio novu partnericu Višnju Dragić.

"Vrlo smo civilizirani. Naša veza i brak trajali su trideset godina, to je jedan mali život. Naravno da prekid nije došao preko noći. Nitko iz svega toga nije izišao ni povrijeđen ni uvrijeđen. Možda smo oboje malo razočarani, svatko na svoj način, ali razišli smo se civilizirano i nastojimo održati čak lijepi, prijateljski odnos", rekla je Erak za Story kad se saznalo za razvod.

Budući da se tad već znalo da Svrtan ima novu partnericu, Erak se osvrnula i na to te im poželjela im sreću.

"Njegovu djevojku ne znam. Ako je on našao sreću tako brzo u zagrljaju neke druge žene, neka im je sa srećom.

"Odluka da se rastanemo donesena je jednoglasno, obostrano. Nije on našao nekog novog pa smo se rastali zbog ljubavnice. Ja mislim da nismo. On si je sada našao novu pratilju, neka..." dodala je.

Nina je preminula u 70. godini života, a detalji o ispraćaju i komemoraciji još nisu poznati.

