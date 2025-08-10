Tko je balerina koja je osvojila srce Davora Gobca? Zajedno su 30 godina!

Davor Gobac već tri desetljeća dijeli život sa suprugom Deanom, bivšom balerinom HNK, s kojom ima sina Vilija koji je krenuo njegovim glazbenim stopama.

Prošlog studenog Psihomodo pop održao je svoj najveći koncert dosad – u zagrebačkoj Areni, a frontmen Davor Gobac (61) tada je istaknuo da su bili savršeno pripremljeni za nastup. Među publikom je bila i njegova obitelj, koja ga uvijek podržava, a posebnu ulogu u njegovu životu već više od tri desetljeća ima supruga Deana. Iako je poznat po rokerskoj energiji, Gobac danas živi mirno i povučeno u Zaprešiću.

Davor i Deana Gobac - 2 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Deana Gobac cijeli je život vezana uz scenu – kao vrhunska balerina plesala je u zagrebačkom HNK, gdje je 1993. stekla status solistice, a surađivala je i s brojnim kazalištima i plesnim skupinama u zemlji i inozemstvu. U javnosti se rijetko pojavljuje, no mnogi se sjećaju kada je 1991. glumila atraktivnu liječnicu u spotu za pjesmu "Trotl Boy".

Podrijetlom iz Zadra, u Zagreb se doselila zbog karijere, a Gobca je upoznala preko zajedničkih prijatelja. Ljubav na prvi pogled okrunili su brakom 1994. godine.

Nedavno je pjevač otkrio kako ju je osvojio.

Pogledaji ovo Celebrity Riječi su suvišne za ovu fotografiju zvijezde Kumova u mini ružičastom bikiniju!

"Pameću sigurno, jer sumnjam da je ljepota bila u điru", rekao je u šali, a na pitanje što ga je kod nje najviše očaralo, dodao je: "Očarala me svojim postojanjem".

Davor Gobac sa suprugom Foto: Tea Cimas/Cropix

Ljeta obično provode u Zadru, gdje uživaju u moru i obiteljskim druženjima.

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica bez dlake na jeziku o burnom prekidu s youtuberom: "Neću više šutjeti..."

Iste godine kada su se vjenčali, dobili su sina Vilija, koji je krenuo očevim stopama. Diplomirao je na Akademiji dramskih umjetnosti i svira u bendu Donkey Hot.

Davor Gobac sa sinom Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Davor Gobac sa sinom Foto: Ronald Gorsic/Cropix

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Radeljak ovih dana uživa na našoj obali, otkrila je i s kim!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci

Pogledaji ovo Celebrity Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!