Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci

Ante Gelo i Jelena Perčin iz zračne luke krenuli su na novo putovanje.

Već je poznato da Ante Gelo i Jelena Perčin često zajedo putuju, a glazbenik je sada ovom prilikom na Instagramu podijelio fotografiju sa svojom partnericom, snimljenu u zračnoj luci Franje Tuđmana.

Nisu otkrili koja je destinacija u pitanju, no ipak su im pratitelji poželjeli sretan put.

Par je nedavno u Budimpešti doživio manju prometnu nesreću. Gelo je otkrio da je policija brzo stigla, napravila zapisnik, a potom je uslijedio iznenađujući rasplet – otkrili su da s vozačem koji ih je udario dijele zajedničke prijatelje i glazbene interese.

"Lupi nas tip u centru Budimpešte s autom i sve regularno, pozovemo policiju, napravimo zapisnik, sprijateljimo se i ispostavi se da je čovjek jazz pijanist, da predaje na akademiji i da mu je Boško Petrović bio prijatelj. Žena mu je slikarica. Ča je život vengo fantažija", napisao je Gelo.

Podsjetimo, Perčin i Gelo već su neko vrijeme u sretnoj vezi. Priče o njihovu odnosu počele su krajem 2023. godine, nakon što su viđeni u splitskom klubu.

Iako su dugo skrivali tu vijest, Jelena i Ante sad bez problema pokazuju svoju ljubav javno.

Glumica je početkom 2023. godine okončala petogodišnji brak s glumačkim kolegom Momčilom Otaševićem.

