Miljenik Formule 1 i mlada brineta prepustili se strastima pred znatiželjnim paparazzima

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux uživaju na jahti u Sardiniji, a fotografi su ih uhvatili u prisnim trenucima.

Sunce, more i osmijesi – tako bi se ukratko mogao opisati romantični bijeg Charlesa Leclerca i njegove djevojke Alexandre Saint Mleux na Sardiniju.

Slavni monegaški vozač Formule 1 i atraktivna francuska studentica umjetnosti proveli su dan ploveći kristalno čistim vodama, daleko od buke i stresa.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 13 Foto: Profimedia

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 10 Foto: Profimedia

Na fotografijama se par vidi opušten i nasmijan, dok uživa u idiličnim ljetnim trenucima. Alexandra, u bijelom bikiniju i s elegantnim sunčanim naočalama, uživala je u pogledu i druženju, dok je Charles, u crnim kupaćim hlačama, pokazivao svoju sportsku formu i vedro raspoloženje.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 2 Foto: Profimedia

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 3 Foto: Profimedia

U jednom trenu paparazzi su uhvatili i njihove prisne prizore.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 10 Foto: Profimedia

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 4 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je 2023. godine, a otad se rijetko odvajaju. Iako svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti, povremeni trenuci poput ovog otkrivaju koliko uživaju jedno u drugome. Sardinija im je očito postala savršeno utočište – mjesto gdje mogu biti samo Charles i Alexandra, daleko od gužve i reflektora.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 9 Foto: Profimedia

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 5 Foto: Profimedia

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux - 1 Foto: Profimedia

Lijepa Alexandra popularna je i na Instagramu gdje ju prati 2,5 milijuna ljudi, no vezu s Leclercom ne ističe na društvenim mrežama.

