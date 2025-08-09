Goran Navojec u izlasku s partnericom glumicom, dosad smo ih zajedno vidjeli tek par puta

Goran Navojec i njegova partnerica nisu skidali osmijehe s lica u posljednjem izlasku.

Glumački par Goran Navojec i Marija Škaričić ovog ljeta viđeni su u već nekoliko zajedničkih izlazaka, što je pozitivno iznenadilo one koji ih rijetko vide.

Ovog puta Goran i Marija prisustvovali su otvorenju jednog festivala u Šibeniku, a fotografi su ih uhvatili dok su dobro raspoloženi sjedili za stolom u društvu voditelja Joška Lokasa.

Goran Navojec i Marija Škaričić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Goran Navojec i Marija Škaričić - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Prije nekoliko tjedana viđeni su i na trajektu prema Veloj Luci u čast Olivera Dragojevića, a uhvaćeni su tada u zagrljaju što dosad još nismo vidjeli. Fotografije pogledajte OVDJE.

Goran Navojec i Marija Škaričić - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Pogledaji ovo Nekad i sad Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava

Inače, Goran i Marija u dugogodišnjoj su vezi, no svoju privatnost uspješno čuvaju, pa se malo zna o njihovim planovima, ali Goran je jednom prilikom za IN magazin priznao što misli o braku.

Marija Škaričić, Tedi Spalato, Goran Navojec Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Jelena Perčin, Marija Škaričić, Goran Navojec i Ante Gelo Foto: Livio Andrijic / CROPIX

"Nekim ljudima to nešto znači... Znam ljude koji nisu nikad službeno pred matičarem ili u crkvi rekli sudbonosno da, a sretni su, dok ima ljudi koji jesu, pa su se razišli. Bojim se da tu ne postoji recept. Ja u ljubav vjerujem, a brak i ovo prepuštam drugima da probaju", komentirao je glumac, iza kojeg je 13 godina braka s koreografkinjom i plesačicom Larisom Lipovac Navojec, s kojom ima i sina Grgura.

Goran Navojec i Marija Škaričić (Ivo Cagalj/PIXSELL)

Galerija 19 19 19 19 19

Pogledaji ovo Celebrity Izbornik Dalić ugostio Miroslava Škoru u svom rodnom gradu: ''Legende!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Pokraj tanga-badića bujne crnke paparazzi se nisu fokusirali na NBA zvijezdu, koju u tajnosti ljubi