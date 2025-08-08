Pokraj tanga-badića bujne crnke paparazzi se nisu fokusirali na NBA zvijezdu, koju u tajnosti ljubi

Jasno je zašto svi pričaju o djevojci NBA zvijezde OG Anunobyja nakon posljednjih fotografija s odmora.

Ljubavna priča NBA zvijezde Oguguea ''OG'' Anunobyja i njegove zanosne partnerice Klare Szabo u središtu je pažnje javnosti nakon posljednjih fotografija.

Par je ovih dana viđen na luksuznom odmoru na grčkom Mykonosu, a paparazzi su ih uhvatili u opuštenim i romantičnim trenucima na palubi jahte.

OG Anunoby i Klara Szabo - 5 Foto: Profimedia

Anunoby, poznati krilni igrač New York Knicksa, u bijeloj potkošulji i ležernim kratkim hlačama, nije se odvajao od Klare, koja je svojim izazovnim crnim bikinijem i istaknutim oblinama plijenila poglede svih prisutnih. Na jednoj fotografiji par stoji tik uz rub jahte, dok na drugoj uživaju na suncu, uz povremene selfie trenutke koji otkrivaju koliko su opušteni jedno uz drugo.

Tko je Klara Szabo?

Klara je rođena u Torontu i diplomirala je Integrated Engineering na Western University 2022. godine, nakon čega je stekla i diplomu Ivey Business School. Tijekom studija bila je aktivna u brojnim klubovima i projektima, uključujući Women in Management i Entrepreneurship Club. Profesionalno, gradila je karijeru kao konzultantica u Deloitteu i strateška financijska analitičarka u Appficiency Inc.

Iako nikada nisu službeno potvrdili kada su započeli vezu, Anunoby i Klara u javnosti su prvi put viđeni zajedno na njezinoj promociji, gdje je OG bio u pratnji s buketom cvijeća. Njihov odnos privukao je pažnju jer se činilo kako spoj sportskog superstara i poslovne ambiciozne mlade žene stvara savršen balans.

Međutim, posljednjih mjeseci pojavile su se špekulacije da su prekinuli – Anunoby je prestao pratiti Klaru na Instagramu, a njezin profil postao je privatan. Unatoč tome, ove fotografije s Mykonosa dokazuju da među njima još uvijek postoji snažna povezanost.

