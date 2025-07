Goran Navojec u rijetkom pojavljivanju s partnericom, ona je potpuno promijenila imidž!

Goran Navojec i Marija Škaričić u rijetkom zajedničkom pojavljivanju bili su na trajektu u čast Oliveru Dragojeviću.

Iz Splita je put Oliverove Vele Luke i ove godine isplovio trajekt na kojem će su se puna tri sata iz sveg glasa pjevali hitovi neprežaljenog morskog vuka.

Ante Gelo bend, Bruna Oberan, Stjepan Lach i Jadrolinija domaćini su još jedne zabave za pamćenje na putu do Vele Luke.

Ante Gelo i Goran Navojec Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Tedi Spalato, Stjepan Lach i Bruna Oberan Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Ante Gelo Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Trajekt ususret manifestaciji Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na trajektu su osim njih bila i još neka poznata lica, a posebnu pozornost privukao je glumac Goran Navojec koji je na plovidbu došao s partnericom, našom glumicom Marijom Škaričić.

Goran Navojec i Marija Škaričić Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Jelena Perčin, Marija Škaričić, Goran Navojec, Ante Gelo Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Paru je ovo rijedak zajednički izlazak, a Mariju brojni na prvu nisu prepoznali jer je potpuno promijenila imidž - ošišala se na kratko.

Marija Škaričić Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Gorana je toliko ponijela atmosfera da je u jednom trenu i zapjevao na mikrofon s prijateljem Gelom.

A bila je tu i glumica Jelena Perčin, partnerica Ante Gele.

Marija Škaričić, Tedi Spalato, Goran Navojec Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Tedi Spalato i Ante Gelo Foto: Livio Andrijic / CROPIX

"Divno je da se održava takva uspomena na Olivera koji je stvarno bio ako ne najveći onda jedan od najvećih hrvatskih pjevača i da je to prijateljstvo koje je on ostavio ljudima koje je imao oko sebe drži cijelu ovu manifestaciju to više govori kakav je bio čovjek nego glazbenik", ispričao je Stjepan Lach za Dnevnik Nove TV.

Puna tri sata su se pjevali Oliverovi hitovi na raspjevanom trajektu, ulaznice za manifestaciju su odavno planule!

Karte za ovu liniju planule su u roku od 48 sati, a ono što se prve godine dogodilo potpuno spontano, preraslo je u ozbiljnu tradiciju.

Goran Navojec Foto: Josip Moler/Cropix

Inače, Goran i Marija u dugogodišnjoj su vezi, no svoju privatnost uspješno čuvaju, pa se malo zna o njihovim planovima, ali Goran je jednom prilikom za IN magazin priznao što misli o braku.

"Nekim ljudima to nešto znači... Znam ljude koji nisu nikad službeno pred matičarem ili u crkvi rekli sudbonosno da, a sretni su, dok ima ljudi koji jesu, pa su se razišli. Bojim se da tu ne postoji recept. Ja u ljubav vjerujem, a brak i ovo prepuštam drugima da probaju", komentirao je glumac, iza kojeg je 13 godina braka s koreografkinjom i plesačicom Larisom Lipovac Navojec, s kojom ima i sina Grgura.

Galerija 19 19 19 19 19

Na trajektu je bila i Thompsonova supruga Sandra Perković, fotografije pogledajte OVDJE.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Zanimljivosti "Uspavani princ" bio je u komi više od pola života, a otac nije prestajao vjerovati u čudo

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Na brodu za Vela Luku snimljena mnoga poznata lica, među kojima i Thompsonova supruga!