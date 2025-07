Puna tri sata su se pjevali Oliverovi hitovi na raspjevanom trajektu, ulaznice za manifestaciju su odavno planule!

Iz Splita je put Oliverove Vele Luke i ove godine isplovio trajekt na kojem će se puna tri sata iz sveg glasa pjevati hitovi neprežaljenog morskog vuka. Glazbenu tradiciju i ovog puta prati naša ekipa, evo što su zabilježili.

Ante Gelo bend, Bruna Oberan, Stjepan Lach i Jadrolinija domaćini su još jedne zabave za pamćenje na putu do Vele Luke.

"Divno je da se održava takva uspomena na Olivera koji je stvarno bio ako ne najveći onda jedan od najvećih hrvatskih pjevača i da je to prijateljstvo koje je on ostavio ljudima koje je imao oko sebe drži cijelu ovu manifestaciju to više govori kakav je bio čovjek nego glazbenik", ispričao je Stjepan Lach.

Dojmove od ranijih izdanja ima i Tedi Spalato: "Što više godine prolaze, to je jači trag Olivera. Jači je, više se piva... Mladost. Svih generacija od onih koji su na sumraku života i onih koji su jednostavno bezvremenski..."

Karte za ovu liniju planule su u roku od 48 sati, a ono što se prve godine dogodilo potpuno spontano, preraslo je u ozbiljnu tradiciju.

"Baš nam je drago za ovaj događaj i mislim da su svi domaći ljudi sretni, zadovoljni, poštujemo ga. Otkad ga nema, nažalost, poručila je Ofelija iz Vele Luke, dok je Zagrepčanin Matija nadodao: "Tako da smo došli ovdje svi i ekipa podržat tu cijelu priču jer smatramo da je to nešto što zapravo to treba cijeniti generacijski."

Jer Oliver Dragojević i njegov izniman glazbeni opus živjet će vječno.

"Bez obzira na kišu i sve, mi smo ovdje da slavimo Olivera kao da je sedam godina on tu s nama", kazao je Ivan, dok Đorđe tvrdi: "Bitna je energija, atmosfera i ljudi, ljudi su najbitniji."

Ova plovidba tek je početak višednevne manifestacije Trag u beskraju, koja će svoj vrhunac tek doživjeti velikim koncertom u Veloj Luci.

"On je imao neku moć okupljanja oko sebe, ljudi, glazbenika i taj glazbenički duh je ostao i trudimo se, zapravo iskreno privatno baš me briga tko što misli, zato što volim Olivera Dragojevića i ne dam da se to dira i želim da se to jednom godišnje svi nađemo, guštamo, sviramo, podružimo se. Neki tu jesu, neki nisu, tko stigne, tko ne. Ali evo ljudi su tu i pjevat će se neke od najljepših pjesama i sjetit ćemo se svog prijatelja", zaključio je Gelo.

A Vela Luka, i ove će godine, odzvanjati njegovim pjesmama i ljubavlju koja nikad ne prestaje.