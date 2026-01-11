Luka Kušević otvara svoju samostalnu izložbu pod nazivom Telurski tokovi

Galerija Karas u siječnju predstavlja novu samostalnu izložbu slikara Luke Kuševića, koja donosi promišljanje pejzaža kroz prizmu procesa, kretanja i promjene.

U ponedjeljak, 12. siječnja u 19 sati, u Galeriji Karas (Ulica kralja Zvonimira 58), Luka Kušević otvara svoju samostalnu izložbu Telurski tokovi.

U ovoj izložbi autor se usredotočuje na praćenje pokreta, poteza i vibracija koje čine temelj zemaljskih prizora. Umjesto prikaza pejzaža kao gotove i stabilne slike, Kuševića zanimaju procesi koji mu prethode – gibanja, strujanja i promjene koje se odvijaju ispod vidljive površine. Pejzaž mu služi kao polazište, ali ne i kao krajnji cilj slike, jer se svjesno udaljava od pejzažizma koji kretanje često svodi na statičan prikaz.

Izložba Luke Kuševića u Galeriji Karas - 1 Foto: PR

''U svom radu bavim se praćenjem pokreta, poteza i vibracija od kojih su zemaljski prizori sastavljeni. Ne zanima me prizor kao takav, nego procesi koji mu prethode: gibanja, strujanja i promjene koje se odvijaju ispod vidljive površine. Pejzaž mi u tom smislu služi kao početna točka, ali ne i kao cilj slike. Nastojim se kloniti ulaska u pejzažizam, jer on često statizira kretanje i time zatvara prostor za ono nepredvidivo i aleatorno. Umjesto stabilne slike, zanima me prostor u nastajanju, prostor koji se gradi kroz sam postupak slikanja, kroz neprestanu mobilizaciju boje i oblika'', izjavio je Luka.

Kroz neprestanu mobilizaciju boje i oblika, autor gradi prostor u nastajanju – prostor koji se oblikuje tijekom samog čina slikanja i ostaje otvoren za nepredvidivo i aleatorno. Izložba Telurski tokovi tako donosi slikarski proces kao dinamično polje promjene, u kojem slika nije konačni rezultat, već trag trajnog kretanja.

