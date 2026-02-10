Dinamova zaklada organizirala 300. izvedbu predstave "Ćiro"!

Dobrotvornom 300. izvedbom monodrame "Ćiro" u Kerempuhu, u organizaciji Dinamove zaklade "Nema predaje", odana je emotivna počast legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću.

Sinoć je u Satiričkom kazalištu Kerempuh održana dobrotvorna izvedba monodrame "Ćiro", u organizaciji Dinamove zaklade "Nema predaje".

Tom je prigodom obilježena i velika obljetnica 300. izvedbe ove iznimno uspješne predstave. Među gledateljima našli su se i sin Ćire Blaževića Miroslav Blažević, počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec, upravitelj Dinamove zaklade Nema predaje Saša Pavličić Bekić te mnogi drugi.

300. predstava Foto: Luka Stanzl

Na pozornicu je, pred rasprodanom dvoranom, ponovno stao Tarik Filipović, autor i interpret monodrame posvećene životu i liku Miroslava Ćire Blaževića, legendarnog hrvatskog nogometnog trenera. Izvedba je imala snažan simbolički značaj jer je održana uoči obljetnice Ćirina rođenja te dan nakon godišnjice njegove smrti, što je cijeloj večeri dalo posebnu emotivnu težinu.

300. predstava Foto: Luka Stanzl

"Predstava je sjajna, Tarik je odličan, zaslužio je medalju za ovu izvedbu. Uložio je veliku energiju za ovu predstavu, jer on sat i pol vremena jedini priča na pozornici. Neviđeno je kako je skinuo Ćiru kroz njegovo ponašanje, fore i štoseve. Uživao sam u predstavi. Baš sam se jako nasmijao, iako sam sve to čuo već par puta. Svakako ću ponovno doći na predstavu", rekao je počasni predsjednik Kluba, Velimir Zajec.

300. predstava Foto: Luka Stanzl

Ovom izvedbom Dinamova zaklada "Nema predaje" odala je počast čovjeku koji je zauvijek obilježio zagrebački nogomet, Dinamo i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju te na ovaj način još jednom spojila sport, kulturu i humanitarni rad. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je onima kojima je pomoć najpotrebnija te budućim humanitarnim aktivnostima Zaklade.

300. predstava Foto: Luka Stanzl

Monodrama "Ćiro" na duhovit, iskren i dirljiv način prikazuje osobnost "trenera svih trenera", čovjeka čije su rečenice, geste i karizma postale dio kolektivne memorije. Kroz osobnu perspektivu Tarika Filipovića, dugogodišnjeg prijatelja i strastvenog nogometnog navijača, publika je imala priliku vidjeti Ćiru ne samo kao sportsku ikonu, već i kao čovjeka punog proturječja, emocije i životne energije.

300. predstava Foto: Luka Stanzl

Predstava "Ćiro" već je godinama jedna od najgledanijih kazališnih monodrama u regiji, a 300. izvedba u Kerempuhu još je jednom potvrdila njezinu trajnu vrijednost i snažnu povezanost s publikom.

