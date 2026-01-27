Neočekivani propust u novoj seriji podigao prašinu: "Neke su zbog toga otkazali..."

Društvene mreže bruje o sceni iz serije "Finding Her Edge" – propust tijekom snimanja ne prestaje se komentirati.

Serija "Finding Her Edge" nedavno je ugledala svjetlo dana i već je zaludila gledatelje diljem svijeta svojom pričom o ljubavnom trokutu.

No, unatoč popularnosti, serija nije prošla bez propusta – jedan od njih izazvao je posebno burne reakcije publike.

Serija ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama počeo se širiti video u kojem se jasno vidi trenutak kada iznad glumaca u gornjem desnom kutu ekrana izviruje mikrofon.

Nikad dosad nisam vidio da se mikrofon slučajno pojavi u filmu ili seriji – do sada", "Toliko je niskobudžetno, ali želim još višeee!", "Iskreno, toliko sam bila uvučena u radnju da to uopće nisam primijetila", "Bilo je toliko loše da je zapravo bilo dobro", i "Serija izgleda malo jeftina, ali je svejedno obožavam", ''Ma meni je ovo hit'', ''Hm, neke serije su otkazali zbog ovakvih propusta'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jeste li pogledali seriju ''Finding Her Edge''? Da, i odmah sam se navukao/la!

Još nisam, ali planiram pogledati.

Ne, ne zanima me to Da, i odmah sam se navukao/la!

Još nisam, ali planiram pogledati.

Ne, ne zanima me to Ukupno glasova:

A tko je glavna glumica iz tog ljubavnog trokuta? Brojni je uspoređuju sa slavnom oskarovkom. Više o tome pisali smo OVDJE.

