Neočekivani propust u novoj seriji podigao prašinu: "Neke su zbog toga otkazali..."

Društvene mreže bruje o sceni iz serije "Finding Her Edge" – propust tijekom snimanja ne prestaje se komentirati.
Serija "Finding Her Edge" nedavno je ugledala svjetlo dana i već je zaludila gledatelje diljem svijeta svojom pričom o ljubavnom trokutu.3 vijesti o kojima se priča uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj ''Kao vojnik!'' Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"
No, unatoč popularnosti, serija nije prošla bez propusta – jedan od njih izazvao je posebno burne reakcije publike.
Serija ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Zanimljiv trik iza kulisa! Glumice iz hit-serije Nove TV pokazale kako nastaju suze pred kamerama
Na društvenim mrežama počeo se širiti video u kojem se jasno vidi trenutak kada iznad glumaca u gornjem desnom kutu ekrana izviruje mikrofon.
@philosopherwithin first episode and there's a whole mic in the shot 😭 #findingheredge #Netflix #tvshow #fyp ♬ original sound - Rachel
Nikad dosad nisam vidio da se mikrofon slučajno pojavi u filmu ili seriji – do sada", "Toliko je niskobudžetno, ali želim još višeee!", "Iskreno, toliko sam bila uvučena u radnju da to uopće nisam primijetila", "Bilo je toliko loše da je zapravo bilo dobro", i "Serija izgleda malo jeftina, ali je svejedno obožavam", ''Ma meni je ovo hit'', ''Hm, neke serije su otkazali zbog ovakvih propusta'', dio je komentara s društvenih mreža.
Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica više ne krije partnera iz Turske, otputovali su na baš posebno mjesto
A tko je glavna glumica iz tog ljubavnog trokuta? Brojni je uspoređuju sa slavnom oskarovkom. Više o tome pisali smo OVDJE.
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Bila je Miss Hrvatske koju su svi voljeli, a danas iz Italije gradi karijeru daleko od kamera
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!
Pogledaji ovo Celebrity Torba veća i od obiteljske drame: Modni dodatak Davida Beckhama glavna je tema dana!