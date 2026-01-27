Torba veća i od obiteljske drame: Modni dodatak Davida Beckhama glavna je tema dana!

Bivšega slavnog nogometaša paparazzi su snimili u Parizu, a sve poglede privukao je njegov modni dodatak.
Iako poznat po suzdržanosti kada je riječ o privatnim temama, Beckham je i ovaj privukao pozornost – ali na svoj način. U tamnoj traper-kombinaciji, s bijelom pletenom kapom i upečatljivim modnim dodatkom u ruci izgledao je opušteno, ali besprijekorno stilizirano.
Najviše pogleda privukla je velika Birkin torba u bež platnu s kožnim detaljima u nijansi konjaka. Riječ je o luksuznom komadu koji se rijetko viđa u muškoj izvedbi, a još rjeđe u tako velikom formatu.
Inače, to je torba koju se smatra jednim od najelitnijih modnih komada. Cijena joj ovisi o modelu, detaljima na njoj i dostupnosti, a košta od desetak tisuća eura pa do nekoliko milijuna eura.
Obitelj Beckham prvi je put viđena u javnosti nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina Brooklyna, a sve kako bi podržala važan Victorijin trenutak. Više o tome pisali smo OVDJE.
Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji? Više detalja pročitajte OVDJE.
