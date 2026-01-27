Torba veća i od obiteljske drame: Modni dodatak Davida Beckhama glavna je tema dana!

Bivšega slavnog nogometaša paparazzi su snimili u Parizu, a sve poglede privukao je njegov modni dodatak.

U središtu obiteljske drame, David Beckham snimljen je ispred luksuznog hotela u Parizu.

Iako poznat po suzdržanosti kada je riječ o privatnim temama, Beckham je i ovaj privukao pozornost – ali na svoj način. U tamnoj traper-kombinaciji, s bijelom pletenom kapom i upečatljivim modnim dodatkom u ruci izgledao je opušteno, ali besprijekorno stilizirano.

David Beckham Foto: Profimedia

Najviše pogleda privukla je velika Birkin torba u bež platnu s kožnim detaljima u nijansi konjaka. Riječ je o luksuznom komadu koji se rijetko viđa u muškoj izvedbi, a još rjeđe u tako velikom formatu.

David Beckham Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica više ne krije partnera iz Turske, otputovali su na baš posebno mjesto

Inače, to je torba koju se smatra jednim od najelitnijih modnih komada. Cijena joj ovisi o modelu, detaljima na njoj i dostupnosti, a košta od desetak tisuća eura pa do nekoliko milijuna eura.

Što kažete na njegovu torbu? Meni je super! Ima stila i samouvjereno je nosi.

Ma užas, tko bi to nosio? Prevelika je i izgleda nezgrapno.

Tko voli – nek' izvoli. Meni je super! Ima stila i samouvjereno je nosi.

Ma užas, tko bi to nosio? Prevelika je i izgleda nezgrapno.

Tko voli – nek' izvoli. Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je supruga Marka Primorca? Zanosna magistra bila je pod povećalom javnosti

Obitelj Beckham prvi je put viđena u javnosti nakon skandaloznih optužbi najstarijeg sina Brooklyna, a sve kako bi podržala važan Victorijin trenutak. Više o tome pisali smo OVDJE.

David i Brooklyn Beckham - 2 Foto: Afp

Beckhamova snaha postavila je ultimatum koji je produbio jaz u slavnoj obitelji? Više detalja pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kristijan Iličić objavio neuređenu snimku Kolindina skoka u ledeno more: "Još mislite da je AI?"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova o velikom uspjehu serije: ''Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula''



