Naša bivša misica više ne krije partnera iz Turske, otputovali su na baš posebno mjesto

O novoj ljubavi Maje Cvjetković već se neko vrijeme priča, a ona više ne krije partnera iz Turske.

Maja Cvjetković, bivša Miss Hrvatske, podijelila je na društvenim mrežama trenutke s romantičnog putovanja udvoje i time jasno dala do znanja – ljubav više ne skriva.

S partnerom iz Turske, Muratom Doyuranom, uživa u čarima Vatikana. Osim zajedničke fotografije na kojoj zrače bliskošću, Maja je pokazala i nekoliko prizora iz srca Vatikana – od povijesne arhitekture do duhovne atmosfere koja prožima taj posebni grad.

''Vatikan – malo mjesto s velikom poviješću. Ne moraš biti vjernik da bi osjetio njegovu umjetnost, simboliku i utjecaj koji je ostavio na svijet'', napisala je na društvenim mrežama.

Njihovu prvu zajedničku fotku na Instagramu objavila je u studenom prošle godine, a pogledati je možete OVDJE.

Maja Cvjetković - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

O njihovoj vezi još nije javno govorila, ali nekoliko puta viđeni su na špici te su njihovi prisni zagrljaji i osmjesi pokazali da ljubav cvjeta.

Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, Maja se 2024. godine razvela od poduzetnika Andrije Kevića. Do kraha braka došlo je nakon sedam godina, a prije nekoliko mjeseci dospio je u medije zbog navodnog napada na Murata. Više pročitajte OVDJE.

Maja Cvjetković - 8 Foto: Robert Anic/Pixsell

Maja Cvjetković - 4 Foto: Robert Anic/Pixsell

