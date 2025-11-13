Naša bivša misica prvi put u javnom zajedničkom izlasku s novim partnerom iz Turske!

Na modnoj reviji Snježane Schillinger posebnu je pozornost privukla bivša hrvatska misica Maja Cvjetković, koja se prvi put javno pojavila sa svojim partnerom, Turčinom Muratom Doyuranom.

Bivša hrvatska misica Maja Cvjetković ponovno je privukla pozornost kad se pojavila na modnoj reviji dizajnerice Snježane Schillinger, a poseban razlog zbog kojeg su pogledi bili uprti upravo u nju jest – prvi javni izlazak s partnerom, Muratom Doyuranom, podrijetlom iz Turske.

Par je na događaj stigao vidno raspoložen i dobro usklađen.

Maja Cvjetković s partnerom - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Maja je blistala u prozirnoj, romantičnoj haljini cvjetnog uzorka s visokim prorezom, koju je kombinirala s efektnim crvenim štiklama, dok je Murat odabrao elegantno sivo odijelo i crnu majicu, dajući cijelom izdanju opušten, ali dotjeran ton.

Maja Cvjetković s partnerom - 3 Foto: Josip Bandic / CROPIX

Na fotografijama se jasno vidi njihova bliskost i opuštenost, a novopečeni par nije skrivao sreću dok je zajedno pozirao na crvenom tepihu. Maji, koja posljednjih godina živi povučenije i daleko od medijske pozornosti, taj izlazak predstavlja svojevrsni povratak na scenu – i to u velikom stilu.

Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, Maja se prošle godine razvela od poduzetnika Andrije Kevića. Do kraha braka došlo je nakon sedam godina, a prije nekoliko tjedana dospio je u medije zbog navodnog napada na Murata. Više pročitajte OVDJE.

Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Cvjetković - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Šibenčanka je 2005. godine odnijela titulu Miss Hrvatske.

Maja Cvjetković - 5 Foto: Robert Anic/Pixsell

Maja Cvjetković - 3 Foto: Robert Anic/Pixsell

