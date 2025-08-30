Naša bivša misica prvi put pokazala partnera koji je porijeklom iz Turske, nasmijani su prošetali špicom

Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Cvjetković s kćerkicom i partnerom Muratom Doyuranom prošetala je zagrebačkom špicom.

Bivša hrvatska misica Maja Cvjetković nasmijana je prošetala zagrebačkom špicom posljednje kišne subote u kolovozu.

Društvo joj je pravio njen partner Murat Doyuran koji je porijeklom iz Turske, a za ruke su vodili i njenu kćerkicu.

Podsjetimo, Maja se prošle godine rastala od poduzetnika Andrije Kevića. Do kraha braka došlo je nakon sedam godina, a prije nekoliko tjedana dospio je u medije zbog navodnog napada na Murata. Više pročitajte OVDJE.

Šibenčanka koja je 2005. odnijela titulu Miss Hrvatske.

