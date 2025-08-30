Domaći plesač izrekao sudbonosno ''da'', pogledajte prizore s modernog vjenčanja!

Vjenčali su se plesač Marko Mrkić i njegova dugogodišnja djevojka Antea Franjić.

Sudbonosno ''da'' svojoj dugogodišnjoj partnerici Antei Franjić odlučio je izreći i naš plesač i mentor iz showa ''Ples sa zvijezdama'' Marko Mrkić.

Prve prizore s vjenčanja podijelila je njihova prijateljica i gošća Viktorija Rađa na Instagramu.

Marko Mrkić i Antea Franjić - 5 Foto: Instagram

Snimila je mladence u vrtu koji su pred matičarom izrekli zavjete, a potom i u sali tijekom rezanja svadbene torte.

Odmah se može primijetiti kako Marko i Antea nisu bili klasični mladenci. Antea je nosila bijelu jednostavnu haljinu i šešir u kosi, a Marko je imao sako na kockice te posebno odabrane cipele.

Marko se prije vjenčanja javio s balkona jedne zgrade u Zagrebu i snimio pljusak rekavši u šali da će vjenčanje morati premjestiti u Noinu arku.

Mrkić nam je ranije jednom prilikom otkrio neke planove za vjenčanje.

"Za prvi ples još uvijek ne znam hoće li biti napucan, kompleksan i pomalo pretenciozan kakav se očekuje s obzirom da plešemo oboje ili neka smirenija, intimnija varijanta. Pjesmu već imamo, tako da je prvi korak tu. Svadbena zvona i moje žuljanje koljena još nisu u vidu, pa ćemo o prvom plesu i svemu ostalom nakon što Antea pristane, držite fige", poručio je tada, a čini se da mu fige više ne trebaju.

A fotografiju sa zadnje probe prvog plesa podijelio je na Instagramu.

