Domaći plesač izrekao sudbonosno ''da'', pogledajte prizore s modernog vjenčanja!

Vjenčali su se plesač Marko Mrkić i njegova dugogodišnja djevojka Antea Franjić.
Prve prizore s vjenčanja podijelila je njihova prijateljica i gošća Viktorija Rađa na Instagramu.
Marko Mrkić i Antea Franjić
Marko Mrkić i Antea Franjić
Snimila je mladence u vrtu koji su pred matičarom izrekli zavjete, a potom i u sali tijekom rezanja svadbene torte.
Odmah se može primijetiti kako Marko i Antea nisu bili klasični mladenci. Antea je nosila bijelu jednostavnu haljinu i šešir u kosi, a Marko je imao sako na kockice te posebno odabrane cipele.
Marko Mrkić i Antea Franjić
Marko se prije vjenčanja javio s balkona jedne zgrade u Zagrebu i snimio pljusak rekavši u šali da će vjenčanje morati premjestiti u Noinu arku.
Marko Mrkić i Antea Franjić
Mrkić nam je ranije jednom prilikom otkrio neke planove za vjenčanje.
"Za prvi ples još uvijek ne znam hoće li biti napucan, kompleksan i pomalo pretenciozan kakav se očekuje s obzirom da plešemo oboje ili neka smirenija, intimnija varijanta. Pjesmu već imamo, tako da je prvi korak tu. Svadbena zvona i moje žuljanje koljena još nisu u vidu, pa ćemo o prvom plesu i svemu ostalom nakon što Antea pristane, držite fige", poručio je tada, a čini se da mu fige više ne trebaju.
Marko Mrkić i Antea Franjić
Marko Mrkić i Antea Franjić
Marko Mrkić i Antea Franjić
A fotografiju sa zadnje probe prvog plesa podijelio je na Instagramu.
