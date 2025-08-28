Tihu patnju brojnih žena zasjenila supruga u bikiniju koja je nedavno rodila!

Ed Westwick i Amy Jackson proslavili su prvu godišnjicu braka na odmoru u Italiji.

Glumac Ed Westwick i njegova supruga Amy Jackson odlučili su prvu godišnjicu braka proslaviti na najbolji mogući način – bijegom u rajsku Sardiniju, gdje su si darovali mir, opuštanje i romantične trenutke.

Zgodni 38-godišnji Ed, kojeg publika najbolje pamti kao Chuka Bassa iz megapopularne serije ''Tračerica'' (Gossip Girl), bio je tiha patnja brojnih žena širom svijeta. No, ovoga puta nije on bio u centru pažnje, već njegova 33-godišnja supruga.

Ed Westwick Foto: Profimedia

Ed Westwick Foto: Profimedia

Ed Westwick Foto: Profimedia

Prelijepa glumica i manekenka Amy prije samo pet mjeseci rodila je sina, a sada je na plaži pokazala isklesanu liniju.

Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Profimedia

U bijelom bikiniju odmarala je na plaži, dok su paparazzi neumorno bilježili svaki njezin korak.

Amy Jackson Foto: Profimedia

Amy Jackson Foto: Profimedia

Amy Jackson Foto: Profimedia

Par se na plaži nije odvajao jedno od drugoga, izmjenjivali su nježnosti i uživali u suncu, a sudeći po fotografijama – njihova ljubavna priča jača je nego ikad.

Amy Jackson iz prethodne veze ima i sina Andreasa.

Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Instagram

Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Instagram

