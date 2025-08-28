Tihu patnju brojnih žena zasjenila supruga u bikiniju koja je nedavno rodila!

Ed Westwick i Amy Jackson proslavili su prvu godišnjicu braka na odmoru u Italiji.
Zgodni 38-godišnji Ed, kojeg publika najbolje pamti kao Chuka Bassa iz megapopularne serije ''Tračerica'' (Gossip Girl), bio je tiha patnja brojnih žena širom svijeta. No, ovoga puta nije on bio u centru pažnje, već njegova 33-godišnja supruga.
Ed Westwick Foto: Profimedia
Ed Westwick Foto: Profimedia
Ed Westwick Foto: Profimedia
Prelijepa glumica i manekenka Amy prije samo pet mjeseci rodila je sina, a sada je na plaži pokazala isklesanu liniju.
Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Profimedia
U bijelom bikiniju odmarala je na plaži, dok su paparazzi neumorno bilježili svaki njezin korak.
Amy Jackson Foto: Profimedia
Amy Jackson Foto: Profimedia
Amy Jackson Foto: Profimedia
Par se na plaži nije odvajao jedno od drugoga, izmjenjivali su nježnosti i uživali u suncu, a sudeći po fotografijama – njihova ljubavna priča jača je nego ikad.
Amy Jackson iz prethodne veze ima i sina Andreasa.
Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Instagram
Ed Westwick, Amy Jackson Foto: Instagram
