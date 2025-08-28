Vječna seks-bomba pala je u drugi plan zbog svoje mini kopije u utegnutom korzetu

Filmski festival u Veneciji otvorio je svoja vrata poznatim gostima, a prvoga dana u centru pažnje na crvenom tepihu bile su Heidi i Leni Klum

Heidi Klum pojavila se na crvenom tepihu Venecijanskog filmskog festivala još jednom pokazala zašto ju zovu vječita seks-bomba. No, ovog puta pažnju nije ukrala samo njezina zanosna figura u korzet haljini – sve oči bile su uprte i u njezinu kćer Leni Klum.

Mlada Leni stigla je rame uz rame s majkom u elegantnoj crnoj haljini s izazovnim izrezom na leđima i smaragdnom ogrlicom, a mnogi su primijetili koliko nalikuje slavnoj mami.

Heidi Klum Foto: Profimedia

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

Dame su fotografima rado pozirale.

Heidi se fotkama s nasljednicom ponosno pohvalila i na Instagramu, a komentari oduševljenih fanova samo su se nizali.

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

''Prekrasne'', ''Kakva mama, takva kći'', ''Predivne žene, wow'', ''Jako ste lijepe'', ''Vi ste zadivljujuće lijepe'', ''Prelijepo, elegantno i otmjeno'', ''Koliko je Leni lijepa'', samo je dio komentara s Instagrama.

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

Heidi Klum, Leni Klum Foto: Profimedia

Inače, Leni Klum je 20-godišnja manekenka i kći Heidi Klum i Flavija Briatorea, no odgojio ju je pjevač Seal, bivši suprug supermodela. Već neko vrijeme gradi vlastitu karijeru u modnom svijetu, a sudeći po ovim fotkama – modna pista joj je suđena.

Leni Klum Foto: Profimedia

Snimila je i kontroverznu reklamu s majkom, a više detalja o njoj pročitajte OVDJE.

