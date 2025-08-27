Sjećate se ove slatkice koja je prije 14 godina zaludila internet? Danas je ponosna mama dvoje mališana

Sophia i njezina sestična bile su prava senzacija na internetu, a Sophia danas živi svoju obiteljsku idilu.

Godina je bila 2011. kada su tada osmogodišnja Sophia Grace Brownlee i njezina petogodišnja sestrična Rosie u ružičastim suknjicama otpjevale ''Super Bass'' Nicki Minaj i u trenu postale viralni hit.

Snimka je obišla cijeli svijet, a uočila ih je i voditeljica Ellen DeGeneres te ih pozvala u svoju emisiju i upoznala s Nicki.

Popularnost su iskoristile na više načina – dobile su priliku igrati same sebe u seriji Sam & Cat uz Arianu Grande, napisale su čak dvije knjige za djecu, a okušale su se i u glazbi. Zajedno su izdale pjesmu ''Girls Just Gotta Have Fun'', a Sophia Grace kasnije je krenula u solo vode i snimila singl ''Best Friends''.

Njihove šarmantne priče i dječja energija donijele su im milijune obožavatelja, a Sophia je odrastala pred očima javnosti.

Danas, 14 godina kasnije, Sophia Grace ima 22 godine. Na Instagramu je prati više od 1,6 milijuna ljudi, a ondje rado dijeli modne kombinacije, obiteljske trenutke i novosti iz privatnog života.

U veljači 2023. postala je mama sina Rivera, a krajem prosinca 2024. rodila je i kćerkicu Athenu. Partner s kojim je od tinejdžerskih dana ostao je daleko od reflektora, no poznato je da zajedno odgajaju djecu i njeguju skladan obiteljski život.

Iako je prošlo više od desetljeća otkako je u suknjici zapjevala pred ogledalom, njezina priča i dalje privlači pozornost.

Sophia Grace danas je mlada majka koja balansira između obitelji i karijere, a pratitelji je i dalje vole gledati – ovaj put u nešto drugačijoj, ali jednako inspirativnoj ulozi.

