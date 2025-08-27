Zvijezda naše serije svoj poseban dan obilježila nizom fotki, pokazala je i prekrasnu kćer

Ana Begić Tahiri proslavila je rođendan u obiteljskoj atmosferi, a fotkama se pohvalila na društvenim mrežama.

Zvijezda serije "U dobru i zlu" Ana Begić Tahiri imala je prekrasan povod za slavlje.

Naime, proslavila je 46. rođendan. Svoj poseban dan obilježila je u krugu najmilijih, a veselu atmosferu podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama.

Na fotografijama koje je objavila vidi se kako uživa u slavljeničkom trenutku uz rođendansku tortu, zapaljenu svijeću, šarene detalje i nezaobilazno društvo - preslatkog psića i kćeri Lane.

Ana Begić Tahiri Foto: Instagram

Nije dugo trebalo da joj se kolege i pratitelji javile s prekrasnim željama za rođendan.

''Sretan ti!'', ''Sretan ročkas'', ''Sve najbolje, predivni ste'', ''Neka je sretan'', ''Sve najbolje za rođoš'', ''Ljepotice, sretan rođendan'', ''Super izgledate, sretan rođendan'', ''Anči, sretan ti roćko, da ti srce još dugo kuca tik tak'', ''Neka je najsretniji, legendo'', samo je dio komentara na Instagramu.

Ana Begić Tahiri Foto: Bojan Zibar, Mateja Vrčković i Ana Tevšić Nauković/PR

Inače, naša glumica kćerkicu Lanu dobila je 2011. godine, a od 2010. godine u sretnom je braku s Danijelom Tahirijem.

Par se vjenčao u tajnosti, a fotografije koje su fotografi uspjeli uhvatiti iz daljine pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Ane Begić Tahiri i Danijela Tahirija Foto: Robert Anić/Pixsell

Na Novu TV uskoro dolaze nove epizode serije ''U dobru i zlu''.

