Prava zavodnica! Nives Celzijus na brodiću bombastičnim pozama istaknula bujni atribut

Nives Celzijus ovih dana odmara na otoku Krku, a fotkama s odmara pohvalila se na društvenim mrežama.
Ovoga puta, zavodljiva pjevačica i spisateljica odmarala je na otoku Krku. Na fotografijama koje je podijelila, Nives pozira na brodiću odjevena u efektni crveni bikini koji savršeno ističe njezinu liniju.
''Osjećam se odlično'', napisala je Nives ispod fotki.
Mokra kosa, sunčeva svjetlost i spokoj mora stvaraju savršen ljetni kadar koji odiše senzualnošću, ali i opuštenošću.
Nives Celzijus Foto: Instagram
Njezini vjerni obožavatelji nisu ostali ravnodušni – komentari podrške, komplimenti i zaljubljeni emotikoni samo su nastavak niza reakcija koje Nives redovito izaziva.
Nives Celzijus Foto: Instagram
''Kakva boginja'', ''Predivno tijelo, zgodna i jako seksi'', ''Ima ono nešto'', ''Seksi fenomen'', ''Izgledaš sve bolje'', ''Uf! Dobre fotke'', ''Predivna si'', ''Zavodnica'', samo je dio komentara s Instagrama.
Nives Celzijus - 6 Foto: Instagram
Nives Celzijus Foto: Instagram
Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram
Nives Celzijus Foto: Profimedia
