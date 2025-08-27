''Curo, kako si toliko savršena?'' Logično je da se epitet žene boginje veže uz njezino ime

Nicole Scherzinger na Instagramu se opet pohvalila brutalnim izgledom u plavom badiću.
Ovoga puta paparazzi su je ulovili na pješčanoj plaži, gdje je u jednostavnom, ali atraktivnom plavom bikiniju izgledala – blago rečeno – brutalno dobro.
Nicole je, kao i uvijek, zračila samopouzdanjem dok je šetala uz obalu, a sunčeve zrake dodatno su naglasile njezinu preplanulu put i fit figuru.
Nicole Scherzinger - 1 Foto: Profimedia
Nicole Scherzinger - 2 Foto: Profimedia
''Ovo me udarilo...'', ''Ne, ozbiljno curo. Kako si toliko savršena?'', ''Miss body'', ''Ma savršenstvo'', pisali su joj u komentarima.
Fotografije su se brzinom munje proširile internetom, a komentari obožavatelja ne prestaju stizati. Mnogi ističu kako Nicole izgleda bolje nego ikad te da joj more, sunce i odmor itekako gode.
Nicole Scherzinger - 4 Foto: Nicole Scherzinger/Instagram
Nicole Scherzinger Foto: Instagram
Bez obzira radi li se o nastupima na pozornici, objavama na Instagramu ili trenucima opuštanja na plaži, Nicole Scherzinger jednostavno zna kako ostati u centru pažnje. Ovoga puta dokazala je da za blistav izgled nisu potrebni glamurozni styling ni reflektori – dovoljno je malo sunca, valovi i njezina prirodna karizma.
