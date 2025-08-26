Nevjerojatno! Bizarni predmeti koje kralj Charles nosi sa sobom na put

Objavljen je bizaran popis stvari s kojima putuje kralj Charles, nećete vjerovati kad vidite.

Kralj Charles vlasnik je bizarnih navika, a na vikend kod prijatelja ne ide bez pola svog namještaja.

Da, dobro ste pročitali, a sve to u svom bestselleru "Kralj buntovnik" otkrio je autor Tom Bower.

Sprovod princa Philipa - 1 Foto: Profimedia

''Kralj je poslao svoje osoblje dan ranije s kamionom koji je prevozio namještaj kako bi zamijenio savršeno prikladan namještaj u sobama za goste. I ne samo poneku komodu: kamion je sadržavao ništa manje od kompletnih spavaćih soba Charlesa i Camille, uključujući prinčev ortopedski krevet, zajedno s njegovom vlastitom posteljinom. Njegovo osoblje se također pobrinulo da spakira mali radio, Charlesovu vlastitu dasku za WC, role toaletnog papira Kleenex Premium Comfort, viski Laphroaig i flaširanu vodu (za obje spavaće sobe), plus dvije slike krajolika škotskog visočja.''

Osim toga, Charles putuje i sa svojom organskom hranom.

''Njegovi domaćini su, unatoč uživanju u njegovom društvu, odlučili da ga više ne pozovu'', napisao je Bower.

Kralj Charles III. Foto: Profimedia

Kralj navodno ima sposobnost da jednostavna jela učini ekstravagantnima kako bi odgovarala njegovom nepcu.

Tom Quinn, pišući u knjizi ''Da, gospođo'' - svom bestseleru o povijesti kraljevskih slugu - tvrdio je da postoji vrlo poseban način na koji monarh voli da mu se jaja kuhaju za popodnevni čaj.

''On nikada nije sam kuhao jaja i muffine. Budući da je, kao i mnogi ljudi, Charles izbirljiv oko toga kako se njegova jaja kuhaju, a budući da je jaja poznato teško napraviti baš kako treba, inzistira na tome da se šest jaja skuha tako da barem dva budu baš onakva kakva on voli.''

Ako je to istina, to znači da bi, ako bi Charles uživao u jajima i muffinima svako poslijepodne, kraljevska kuhinja potrošila u prosjeku 42 jaja tjedno kako bi kralju osigurala savršena jaja.

kralj Charles - 7 Foto: Profimedia

Međutim, kraljevska obitelj je u prošlosti negirala ovu tvrdnju da kralj istovremeno kuha više jaja.

U svojoj kraljevskoj biografiji ''The Palace Papers'', kraljevska insajderica Tina Brown tvrdi da je kralj putovao s unaprijed pomiješanim martinijem pri ruci kada je prisustvovao večerama.

''Za razliku od kraljice, koja je uvijek jela ono što joj se posluži, princ je unaprijed odredio svoje preferencije na jelovniku, a ponekad je na večeru dolazio sa svojim časnikom za zaštitu koji je nosio martini već pomiješan i spreman da ga batleru preda i posluži u vlastitoj čaši'', napisao je Brown.

Osim jaja i martinija, Charles ima i druge zanimljive prehrambene navike.

Charles III. Foto: Profimedia

Do prije nekoliko godina bilo je poznato da kralj nije ručao. Međutim, na zahtjev kraljice Camille i liječnika, Charles je sada počeo jesti podnevni obrok gdje uživa u polovici avokada.

Charles također povremeno zamjenjuje meso biljnom prehranom kako bi smanjio svoj ugljični otisak. Za BBC je 2021. rekao: "Godinama nisam jeo meso i ribu dva dana u tjednu, a jedan dan u tjednu ne jedem mliječne proizvode."

Kralj također voli dati svoj vlastiti, vrlo jedinstveni pečat klasičnim jelima.

Kad je 2018. bio gostujući urednik časopisa Country Life, Charles je otkrio da je izumio pijetla u vinu od tetrijeba i musaku od tetrijeba koju naziva 'groussaka'. Časopis je također predstavio njegov omiljeni recept - pitu od fazana.

Charles se također odriče engleskog doručka, radije pije čaj Darjeeling s medom i mlijekom.

Izvan svojih putovanja, Charles je također poznat po tome što brine o tome da njegov cijenjeni vrt u Highgroveu bude netaknut. Njegovi visoki standardi uznemirili su poneko osoblje. Prošli mjesec pojavili su se članci da su niske plaće i nedostatak osoblja, u kombinaciji s monarhovom zahtjevnom pažnjom prema detaljima, potaknuli odlazak hortikulturista zaposlenih kako bi njegov vrt u Gloucestershireu održavali u dobrom stanju.

kralj Charles - 6 Foto: Profimedia

Tijekom protekle tri godine, 11 od 12 vrtlara dalo je otkaz, uključujući glavnog vrtlara i njegovog zamjenika. Međutim, ovo nije prvi put da je mirni zeleni prostor u središtu drame vezane uz vrtlare.

Bower se prisjetio vremena kada je Sir Roy Strong imao oštar susret s Charlesom kada je bio pozvan u Highgrove. Bower je tvrdio da je kralj ''pozvao ljude da se voze dva sata od Londona čak i za najkratki sastanak'', ali rijetki su ga odbili.

''Roy Strong je pozvan da savjetuje o uzgoju živica. Provodio je dane sa svojim vrtlarom usavršavajući svoje ideje. Na kraju je predao račun svog zaposlenika na 1000 funti - i nikada nije zamoljen da se vrati, niti mu se zahvalio. Strong je osobno posvetio Charlesu primjerak svoje knjige o vrtlarstvu, ali je ostavljena u čekaonici umjesto da bude uključena u prinčevu knjižnicu.''

Kralj redovito daje povratne informacije o vrtu, pišući rukom pisane bilješke osoblju crvenom tintom, izražavajući oduševljenje ili uzrujanost napretkom pojedinih biljaka ili cvijeća.

Dok neki radnici cijene njegove intervencije, drugi su za Sunday Times rekli da smatraju njegove povratne informacije nepristojnima i demoralizirajućima, tvrdi se.

Krajem 2023. godine, jedan član osoblja podnio je pritužbu protiv uprave tvrdeći da vrtlarski tim nema dovoljno resursa i da se muči ispuniti kraljeve zahtjeve. U pritužbi zaposlenika navodi se da su neki zaposlenici zadobili tjelesne ozljede jer su bili preopterećeni poslom i da je među timom vladao nizak moral.

Vrtlar je također tvrdio da ga je Constantine Innemee, izvršni direktor tvrtke Highgrove i jedan od kraljevih najpouzdanijih savjetnika, izgrdio i omalovažio kada je Charlesu predložio da mu treba specijalizirani član osoblja ako želi uzgajati svoje magnolije na određeni način.

Pritužba je dovela do vanjske istrage Kraljeve zaklade, dobrotvorne organizacije koja sada vodi vrt.

