Možete li uopće prepoznati tko je na fotki? Vidljiva promjena na licu pokrenula je raspravu

Nasljednica carstva Versace pokupila je brojne pohvale na račun vidljive promjene na njezinu licu.

Donatella Versace ponovno je u centru pažnje nakon što je na društvenim mrežama objavila novu fotku.

Modna ikona i nasljednica carstva Versace, poznata po svom prepoznatljivom i često komentiranom izgledu, ovaj je put izazvala posebnu pozornost zbog lica koje, kako pišu obožavatelji, već dugo nisu vidjeli u ovakvom izdanju.

Na fotografiji pozira u elegantnoj, svjetlucavoj haljini ukrašenoj šljokicama, dok joj kosa u blagim valovima pada preko ramena.

Brojni su komentari o tome kako izgleda svježije i prirodnije nego godinama unatrag.

''Ovo je najbolje što je ikada izgledala. Vrlo prirodno'', ''Izgledaš puno bolje, dobro si odlučila'', ''Više nema filere?'', ''Napokon'', ''Prirodna ljepotica'', ''Bolje nego sve ono što se događalo prije'', samo je dio komentara na Instagramu.

Nekada među primjerima loše izvedene estetske kirurgije, Versace je ispravila dobar dio ranijih izvedenih zahvata te je u posljednjih godinu dana izgledala bolje i mlađe nego ikada, zbog čega su mnogi poručili kako se radi o "najvećoj transformaciji u povijesti". O zahvatima pročitajte OVDJE.

