Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat

Verónica Echegui ostavila je neizbrisiv trag u svijetu filma.

Preminula je španjolska glumica Verónica Echegui, imala je samo 42 godine.

Glumica je bila hospitalizirana u bolnici u Madridu, a umrla je u nedjelju, 24. kolovoza, nakon borbe s rakom, prenosi Daily Mail.

Rođena u Madridu, Echegui je oduvijek znala da je njezin put vezan za glumu. Završila je dramsku akademiju u rodnom gradu, a kasnije nastavila usavršavanje u Londonu, gdje je uz glumu radila kao konobarica. Prvu veliku priliku dobila je ulogom u filmu ''Yo soy la Juani'', koja ju je lansirala među najperspektivnije mlade glumice Španjolske.

Glumila je i u filmu ''My Prisoner's Yard'', u režiji Belén Macías. Verónica se kasnije pojavila u Hollywoodu ulogom u filmu ''Hladna istina'', glumeći uz Sigourney Weaver, Henryja Cavilla i Brucea Willisa.

Također se pojavila u britanskom filmu ''Bunny i bik'' s Noelom Fieldingom i Richardom Ayoadeom, a 2022. godine glumila je uz Sama Claflina u dvojezičnom romantičnom filmu ''Knjiga ljubavi''.

Osim što je glumila, Verónica je posljednjih godina režirala i pisala. Javnosti nije bila sklona otkrivati detalje iz privatnog života, ali je kroz umjetnost jasno progovarala o temama nasilja nad ženama, pravima i slobodi.

Njezin prerani odlazak ostavio je prazninu na filmskoj sceni, ali i u srcima mnogih kolega i obožavatelja. Španjolski premijer Pedro Sánchez potresen je tom tužnom vijesti.

"Duboko sam potresen viješću o smrti Verónice Echegui, glumice s ogromnim talentom i poniznošću koja nas je premlada napustila. Moji iskreni zagrljaji u ovim teškim trenucima za cijelu obitelj i prijatelje", izjavio je.

Od glumice se oprostio i Antonio Banderas.

"Danas je španjolska kinematografija u žalosti zbog smrti Verónice Echegui. Moja sućut njezinoj obitelji i prijateljima", napisao je.

