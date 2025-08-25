Znate li koje bi ime Maja Šuput odabrala da je rodila djevojčicu?

Maja Šuput jednom prilikom otkrila je kako bi se Bloom zvao da je djevojčica.

Pjevačica Maja Šuput majka je sina čije je ime odjeknulo Hrvatskom - Blooma.

Ipak, moderno ime dječaka Hrvati ne bi ni znali da se ovaj preslatki dječak nije rodio. Naime, Maja je u svibnju prošle godine gostovala u talk showu ''Ženska priča'' gdje je odgovorila i kako bi nazvala dijete da je rodila djevojčicu.

Kako je pojasnila, za vrijeme trudnoće, prije nego što su saznali spol prinove, ona i tadašnji suprug Nenad Tatarinov za curicu su pripremili ime Anastasija jer se odlično slaže s Nenadovim prezimenom. Inače, ime Anastasija jedno je od najstarijih imena na svijetu, a dolazi od grčke riječi ''anastasis'', što znači ''uskrsnuće''.

Maja je jednom objasnila i što znači Bloomovo ime.

''Ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači ''Zlatno Srce'', ''Zmajev Plamen''. U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao ''ustajanje''. I na kraju treba dodati i to da riječ bloom osim cvijeća, označava i čelik'', komentirala je Maja jednom prilikom odabir imena za sina.

