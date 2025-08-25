Ova žena stvarno ima 55 godina? Nezamislivo je prihvatiti tu činjenicu poslije ovih prizora

Naomi Campbell ostavila je pratitelje bez daha na novim fotografijama u badiću.
Naomi Campbell, jedna od najpoznatijih supermodela svih vremena, još jednom je dokazala zašto je i dalje ikona ljepote i stila.3 vijesti o kojima se priča seksi haljina za šetnju! Glavne zvijezde Špancirfesta: Pogledajte zašto su se svi okretali za Majom i Bloomom! šarmantna taisha Kći Nives Celzijus danas je prava ljepotica, sličnost s majkom odmah je uočljiva! "ma rastopit ću se!" Majin Bloom skratio kosu, a završni kadar velike promjene osvojio je pratitelje!
Na fotografijama snimljenima uz bazen, 55-godišnja Naomi izgleda apsolutno fantastično u nizu bikinija, pokazujući zavidnu figuru i mladenački duh.
Prije nekoliko dana paparazzi su je uhvatili i na jahti, a te fotografije dokaz su da svoje tijelo ne fotošopira te da izgleda brutalno dobro.
Naomi Campbell - 6 Foto: Profimedia
Naomi Campbell - 1 Foto: Profimedia
Naomi Campbell - 4 Foto: Profimedia
Naomi Campbell - 1 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić prekinula šutnju o neočekivanom karijernom potezu: ''Je li dramatično?''
OVDJE pogledajte fotografije njezine djece koje gotovo nikad javno ne objavljuje.
Galerija 23 23 23 23 23
Naomi Campbell je britanski supermodel, glumica i poduzetnica, rođena 22. svibnja 1970. u Londonu. Svoju karijeru započela je kao tinejdžerica u 80-ima i vrlo brzo postala globalna zvijezda modne industrije. Bila je prva tamnoputa manekenka na naslovnici francuskog i britanskog Voguea, kao i prestižnog časopisa Time.
Naomi Campbell - 2 Foto: Profimedia
Naomi Campbell Foto: Afp
Kao jedna od najpoznatijih supermodela 90-ih, rame uz rame s Cindy Crawford, Lindom Evangelistom i Christy Turlington, Naomi je surađivala s najvećim svjetskim modnim kućama poput Versacea, Chanela i Diora. Osim manekenstva, okušala se i u glazbi, filmu i televiziji, uvijek zadržavajući status ikone stila i elegancije.
Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty
Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty
Iako je često punila naslovnice i zbog privatnog života, Naomi se istaknula i kroz humanitarni rad, posebice u Africi, gdje pomaže u borbi protiv siromaštva i podržava mlade talente u modnoj industriji.
Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty
Naomi Campbell - 2 Foto: Profimedia
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Manje je više! Ovo su dame koje se ovog ljeta nisu skidale iz tanga-bikinija
1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Prati ga čak 33 milijuna ljudi! Tko je internetska senzacija s TikToka?
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik samoj sebi dala obećanje: ''Nikad više neću živjeti s muškarcem!''
Pogledaji ovo Celebrity Britney Spears objavila svoju potpuno golu fotografiju, cenzurirala je tek stražnjicu