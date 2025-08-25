Ova žena stvarno ima 55 godina? Nezamislivo je prihvatiti tu činjenicu poslije ovih prizora

Naomi Campbell ostavila je pratitelje bez daha na novim fotografijama u badiću.

Naomi Campbell, jedna od najpoznatijih supermodela svih vremena, još jednom je dokazala zašto je i dalje ikona ljepote i stila.

Na fotografijama snimljenima uz bazen, 55-godišnja Naomi izgleda apsolutno fantastično u nizu bikinija, pokazujući zavidnu figuru i mladenački duh.

Prije nekoliko dana paparazzi su je uhvatili i na jahti, a te fotografije dokaz su da svoje tijelo ne fotošopira te da izgleda brutalno dobro.

Naomi Campbell - 6 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 1 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 4 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 1 Foto: Profimedia

OVDJE pogledajte fotografije njezine djece koje gotovo nikad javno ne objavljuje.

Naomi Campbell je britanski supermodel, glumica i poduzetnica, rođena 22. svibnja 1970. u Londonu. Svoju karijeru započela je kao tinejdžerica u 80-ima i vrlo brzo postala globalna zvijezda modne industrije. Bila je prva tamnoputa manekenka na naslovnici francuskog i britanskog Voguea, kao i prestižnog časopisa Time.

Naomi Campbell - 2 Foto: Profimedia

Naomi Campbell Foto: Afp

Kao jedna od najpoznatijih supermodela 90-ih, rame uz rame s Cindy Crawford, Lindom Evangelistom i Christy Turlington, Naomi je surađivala s najvećim svjetskim modnim kućama poput Versacea, Chanela i Diora. Osim manekenstva, okušala se i u glazbi, filmu i televiziji, uvijek zadržavajući status ikone stila i elegancije.

Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty

Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty

Iako je često punila naslovnice i zbog privatnog života, Naomi se istaknula i kroz humanitarni rad, posebice u Africi, gdje pomaže u borbi protiv siromaštva i podržava mlade talente u modnoj industriji.

Naomi Campbell (Foto: Getty) Foto: Getty

Naomi Campbell - 2 Foto: Profimedia

