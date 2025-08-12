Čipkasti badić, 55 godina i linija Naomi Campbell zbog koje padaju vilice!

Naomi Campbell (55) na Formenteri je u crno-bijelom bikiniju pokazala besprijekornu liniju dok je na jahti uživala s prijateljima, među kojima je bio i producent Mohammed Al Turki.

Britanska manekenka i modna ikona Naomi Campbell ni s 55 godina ne prestaje oduševljavati izgledom.

Ovoga puta fotografi su je uhvatili na Formenteri, gdje je uživala u društvu prijatelja na luksuznoj jahti.

U crno-bijelom čipkastom bikiniju pokazala je besprijekornu liniju, a osmijeh s lica nije skidala dok se tuširala na palubi i razgovarala s prijateljima u moru.

Naomi Campbell - 2 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 4 Foto: Profimedia

Među njima se našao i saudijski filmski producent Mohammed Al Turki, s kojim je Naomi već ranije viđena na glamuroznim događanjima.

Naomi Campbell - 1 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 3 Foto: Profimedia

Naomi Campbell - 5 Foto: Profimedia

Opijena suncem i morem, slavna ljepotica djelovala je opušteno i raspoloženo, dok ovi prizori jasno govore da Naomi i dalje osvaja kao i u danima najveće slave.

Naomi Campbell - 7 Foto: Profimedia

OVDJE pogledajte fotografije njezine djece koje gotovo nikad javno ne objavljuje.

