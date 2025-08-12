Naša pjevačica iznenadila objavom o trudnoći, pokazala je i poveći trbuh!

Aklea Neon otkrila je na društvenim mrežama da je trudna, a vijest dolazi godinu dana nakon što se zaručila s poduzetnikom Rokom Bahatom u Egiptu.
Osječka glazbenica Dorotea Zovko (34), poznata pod umjetničkim imenom Aklea Neon, na društvenim mrežama je otkrila radosnu vijest da očekuje dijete.
Na Facebooku je objavila nekoliko fotografija na kojima ponosno pokazuje trudnički trbuh, a uz njih kratko poručila: "Majčinstvo".
Krajem 2023. godine Aklea je obznanila zaruke s dugogodišnjim partnerom, poduzetnikom Rokom Bahatom, i to u romantičnom okruženju Egipta.
"Rekla sam da. Najnježnija, najdublja, najtoplija, najstrpljivija ljubav koju sam osjetila. Ovaj čovjek čini dom najpustolovnijim mjestom za biti. Dakle, ja ću visjeti tamo i učiniti ga najsretnijim što će ikada biti. Volim te od prošlih života i u životima koji dolaze", napisala je tada.
Foto: Instagram
Foto: Facebook
Foto: Facebook
Podsjetimo, Aklea je javnosti poznata po svom nastupu na Dori gdje je pjevala svojevrsnu eko himnu "Zovi ju mama" posvećenu Zemlji, a pjevala je s keljom i borom.
Poslije toga izbacila je album "Dođi na joji" nominiran za Porin u kategoriji Najbolji album elektroničke glazbe.
