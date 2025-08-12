Pitanje u parku upućeno Anji Alavanji došlo joj je kao hladan tuš: "Jesi li ti...?

Anja Alavanja Viljevac otkrila je na Instagramu kako je dječak u parku njezina sina pitao je li mu ona mama ili baka, što je duhovito prokomentirala i popratila fotografijama u kupaćem kostimu.

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac (42) nedavno je na Instagramu podijelila jednu neobičnu situaciju iz dječjeg parka. Kako je ispričala, dječak je prišao njezinom sinu i upitao ga je li mu Anja mama ili baka.

"Cilj ovoga posta nije izazvati sažaljenje, niti iskamčiti komplimente. Samo potkrijepljivanje stare izreke kako je ljepota u očima promatrača. Mjesto radnje: parkić. Dođe klinac, cca 5 godina, do mojega Dana, i pokaže prstom na mene i pita jesam li mu mama ili baka", napisala je.

Foto: Anja Alavanja/Instagram

"Eto, mogu ja sebe smatrati dobrodržećom, ali uvijek će se naći netko tko će me razuvjeriti", napisala je s dozom humora.

Foto: Anja Alavanja/Instagram

Objavu je popratila fotografijama u kupaćem kostimu, uz napomenu da su "pomno odabrane za dizanje ega nakon hladnoga tuša".

Anja je inače majka trojice dječaka. Najmlađeg, Dana, rodila je u travnju 2021. godine. Dobila ga je s ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcem, za kojega se udala nekoliko mjeseci nakon njegova rođenja. Iz prvog braka sa Željkom Romcem ima još dvojicu sinova – Jakova i Ivora.

Foto: Nova TV

Foto: Instagram

Foto: Instagram

