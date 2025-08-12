Stipe Drviš ponosno pozirao s kćeri, uspješna je sportašica baš poput oca i majke!

Stipe Drviš na društvenim mrežama pohvalio se fotografijama s kćeri Lanom.

Stipe Drviš, bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji, s bivšom suprugom Erike Komel dobio je kćer Lanu.

Stipe i Erika razveli su se 2021. godine nakon 10 godina braka i 25 godina veze, a 2010. godine u studenom rodila se Lana.

Naš bivši boksač na društvenim mrežama često se voli pohvaliti fotografijama sa svojom kćerkom, a otkrio je i da je Lana uspješna odbojkašica poput svoje majke.

Bivši boksač vezu s Erikom počeo je 1995., a imali su puno uspona i padova kojima je doprinijelo to što se Stipu povezivalo s domaćim manekenkama. Problem je bila i razdvojenost jer je Komel bila u Americi na studiju i igrala odbojku dok je Drviš zbog boksa boravio u Njemačkoj. No svojedobno su objasnili i kako ih je upravo ta daljina zbližila.

Ipak, ljubav ipak nije uspjela izdržati sav teret.

"Razveli smo se prije godinu dana, ali ostali smo u prijateljskim odnosima jer nam je desetogodišnja kći Lana na prvom mjestu. Iako živimo vrlo slično kao prije i često k bivšoj supruzi odlazim na ručak, kao supružnici više nismo funkcionirali, jednostavno nismo mogli dalje", rekao je Drviš za Gloriju 2021.

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki - 5 Foto: Instagram

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki - 6 Foto: Instagram

Četiri godine nakon razvoda, Stipe ljubi zanosnu brinetu Nikolinu Tarčuki. Više o njoj pročitajte OVDJE.

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki - 17 Foto: Instagram

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki - 16 Foto: Instagram

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki - 13 Foto: Instagram

Galerija 17 17 17 17 17

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maji Šuput puknuo grudnjak na pozornici, u pomoć je odmah priskočio muškarac iz publike

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Zaručila se bivša hrvatska misica koja je ostvarila jedan od najboljih plasmana na svjetskom natjecanju