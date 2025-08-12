Zaručila se bivša hrvatska misica koja je ostvarila jedan od najboljih plasmana na svjetskom natjecanju

Zaručila se bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman, podijelila je kadrove s mjesta prosidbe.
Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman s pratiteljima je podijelila predivne vijesti.3 vijesti o kojima se priča ''Veća od svih standarda'' Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela'' oproštaj koji lomi srca Shrvana Lu Dedić oglasila se nakon smrti bake Gabi Novak: ''Sretan put...'' ''tako se pjeva!'' Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit
Njezin dugogodišnji dečko Vančo zaprosio ju je u bajkovitom ambijentu vinarije na Korčuli.
Mia Rkman - 7 Foto: Instagram
Mia Rkman - 12 Foto: Instagram
U pričama na Instagramu Mia je pokazala blistavi zaručnički prsten te objavila video i nekoliko fotografija s romantičnog događaja. Kako kaže, ništa nije očekivala, a kasnije su lijepu vijest proslavili s obitelji i prijateljima.
Mia Rkman - 5 Foto: Instagram
Mia Rkman - 8 Foto: Instagram
Mia Rkman - 16 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Thomspon podijelio prve službene kadrove s koncerta na Hipodromu
Ta prelijepa Korčulanka osvojila je titulu najljepše Hrvatice 2019. godine, a iste godine na izboru za Miss Universe svijeta plasirala se među dvadeset najljepših žena na svijetu - što je malo kojoj našoj misici pošlo za rukom.
Mia Rkman - 9 Foto: Instagram
Mia Rkman - 4 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Od naše glazbene dive oprostio se i Alen Bičević, uz nju ga veže posebna uspomena
Nakon osvajanja krune Mia se posvetila obrazovanju – završila je studij sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, kao i ekonomiju i menadžment.
Mia Rkman, Arijana Podgajski i Mirna Naiia Marić Foto: PR
Mia Rkman - 15 Foto: Instagram
Mia Rkman - 13 Foto: Instagram
Galerija 13 13 13 13 13
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Kako je prodavačica osvojila najpoželjnijeg nogometaša? Za prsten je iskeširao malo bogatstvo!
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Livajina Iris bez šminke privukla poglede na posebnoj večeri za njezina muža
Pogledaji ovo Celebrity Kao boginja! Zvijezda naše serije pohvalila se brutalnom figurom u badiću