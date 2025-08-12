Zaručila se bivša hrvatska misica koja je ostvarila jedan od najboljih plasmana na svjetskom natjecanju

Zaručila se bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman, podijelila je kadrove s mjesta prosidbe.

Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman s pratiteljima je podijelila predivne vijesti.

Njezin dugogodišnji dečko Vančo zaprosio ju je u bajkovitom ambijentu vinarije na Korčuli.

Mia Rkman - 7 Foto: Instagram

Mia Rkman - 12 Foto: Instagram

U pričama na Instagramu Mia je pokazala blistavi zaručnički prsten te objavila video i nekoliko fotografija s romantičnog događaja. Kako kaže, ništa nije očekivala, a kasnije su lijepu vijest proslavili s obitelji i prijateljima.

Mia Rkman - 5 Foto: Instagram

Mia Rkman - 8 Foto: Instagram

Mia Rkman - 16 Foto: Instagram

Ta prelijepa Korčulanka osvojila je titulu najljepše Hrvatice 2019. godine, a iste godine na izboru za Miss Universe svijeta plasirala se među dvadeset najljepših žena na svijetu - što je malo kojoj našoj misici pošlo za rukom.

Mia Rkman - 9 Foto: Instagram

Mia Rkman - 4 Foto: Instagram

Nakon osvajanja krune Mia se posvetila obrazovanju – završila je studij sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, kao i ekonomiju i menadžment.

Mia Rkman, Arijana Podgajski i Mirna Naiia Marić Foto: PR

Mia Rkman - 15 Foto: Instagram

Mia Rkman - 13 Foto: Instagram

