Pogledajte video! Thomspon podijelio prve službene kadrove s koncerta na Hipodromu

Thompson je na društvenim mrežama podijelio službene kadrove s koncerta.

Marko Perković Thompson na društvenim je mrežama objavio snimku s koncerta koji je nedavno održao na Hipodromu u Sinju.

U opisu objave napisao je riječi svoje pjesme ''Zagora'' i pokazao dio atmosfere. Brojni obožavatelji odmah su mu se javili u komentarima.

Galerija 28 28 28 28 28

Pogledaji ovo Celebrity Jedan hrvatski grad odaje počast obitelji Dedić: ''Prođite ulicom i pred njihovim vratima...''

''Kada će sljedeći koncert'', ''Bilo je odlično'', ''Kada će Vukovar, da stavimo točku na i'', ''Bilo je vrhunski, hvala ti Marko'', ''Ajmo, Vukovar'', ''Ova snimka dira u dušu'', samo je dio komentara.

Inače, na Facebooku je osvanula zanimljiva objava za njegov koncert u Vukovaru, a više o tome pročitajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 5 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 7 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Ovo se dugo čekalo! Ronaldo je zaprosio Georginu, pogledajte ogromni dijamantni prsten

Ipak, nisu svi imali pohvale na Thompsonov koncert. Više o tome pročitajte OVDJE.

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 6 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson u Sinju - 9 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kći Charlieja Sheena strepi za svoj život nakon nedavne užasne situacije, iz kuće ne izlazi bez ovog

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Arsenove kćeri otkrio nepoznatu stranu naše glazbene dive: ''Velika Gabi o tome je šutjela''