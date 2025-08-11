Kći Charlieja Sheena strepi za svoj život nakon nedavne užasne situacije, iz kuće ne izlazi bez ovog

Sami Sheen viđena na ulicama Calabasasa, a u rukama je nosila suzavac nakon što je nedavno doživjela strašno iskustvo.

Kći slavnog preljubnika i glumca Charlieja Sheena, Sami Sheen, uhvaćena je u prolazu na ulicama Calabasasa, a ono što je nosila u rukama posebno je privuklo pozornost paparazza.

Naime, Sami je nosila ružičasti suzavac, a čini se kako je za svoj život itekako zabrinuta zbog nedavne strašne situacije koju je doživjela.

Sami Sheen - 4 Foto: Profimedia

Sami Sheen - 5 Foto: Profimedia

Na TikToku je podijelila potresnu priču kako misli da je s prijateljicama skoro postala žrtva seksualne trgovine.

"Mislim da sam skoro večeras postala žrtva seksualne trgovine. Bile smo u restoranu prilično kasno. Nismo otišle do ponoći, bile smo vani i fotografirale se na parkiralištu, bile smo tamo pet minuta", rekla je u TikTok videu.

Sami Sheen - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak prije Arsena Dedića udavala se dva puta, prvi put s 19 godina

"Niotkuda nam je prišao ovaj muškarac tražeći novac. Rekla sam: 'Žao mi je, nemam gotovine kod sebe'", prepričala je Sami.

Unatoč njezinu inzistiranju da nema gotovine da mu da, tvrdi da je muškarac postao "uporan".

"Ja sam rekla: 'Žao mi je, ne', a on je rekao: 'U redu, laku noć'", nastavila je, dodajući da je njoj i njezinoj prijateljici prišao drugi muškarac čim je završila razgovor s prvim muškarcem.

Sami Sheen - 2 Foto: Profimedia

"Čim sam ugledala ovoga muškarca, imala sam najgori osjećaj u želucu, htjela sam da se odmah makne od mene", prisjetila se.

Kaže da ju je drugi muškarac pitao govori li španjolski, ali Sheen ostalo nije razumjela što govori.

"Tada je počeo posezati u stražnji džep, a ja sam posegnula u torbicu i izvadila svoj suzavac", rekla je.

Pogledaji ovo Celebrity Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića

U tome trenutku, Sheen i njezina prijateljica odmah su pobjegle s parkirališta i zaključale se u automobil. Dok su razgovarale o situaciji, obje su zaključile da dvojica muškaraca surađuju. Nakon što je pregledala fotografije od te večeri, shvatila je da ih je jedan od njih cijelo vrijeme promatrao.

Sami Sheen - 6 Foto: Profimedia

Charlie je Sami dobio u braku s bivšom suprugom Denise Richards. Osim Sami, Charlie i Denise imaju još jednu kći Lolu. Bili su u braku od 2002. do 2006. godine, a razlog su bili brojni Charliejevi preljubi po kojima je bio poznat.

Denise Richards i Charlie Sheen - 5 Foto: Profimedia

Denise Richards Charlie Sheen (Foto: Getty) Foto: Getty

Denise Richards i Charlie Sheen - 4 Foto: Profimedia

Galerija 14 14 14 14 14

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića započela je filmski: ''Kad sam mu dala ruku...''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit

Pogledaji ovo Celebrity Domaći influencerski par dobio prinovu, bebi su dali tradicionalno ime i sve oduševili!