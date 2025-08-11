Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića

Gabi Novak posljednja dva mjeseca proživljavala je agoniju.

Hrvatsku je uzdrmala vijest o smrti glazbene dive Gabi Novak.

Posljednji dani života za Gabi nisu bili nimalo laki, a prije samo dva mjeseca pokopala je sina jedinca Matiju Dedića.

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 4 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak i Matija Dedić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Gabi je Matiju dobila s pokojnim suprugom Arsenom Dedićem.

Arsen Dedić (FOTO: Grgo Jelavic/PIXSELL)

Iza njih je ostala Gabina unuka i Matijina kći Lu Dedić.

Arsen i Lu Dedić Foto: Ante Baranic/Cropix

