Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića

Gabi Novak posljednja dva mjeseca proživljavala je agoniju.
Posljednji dani života za Gabi nisu bili nimalo laki, a prije samo dva mjeseca pokopala je sina jedinca Matiju Dedića.
Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
Gabi Novak i Matija Dedić - 4 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX
Gabi Novak i Matija Dedić - 6 Foto: Marko Todorov / CROPIX
Gabi je Matiju dobila s pokojnim suprugom Arsenom Dedićem.
Arsen Dedić (FOTO: Grgo Jelavic/PIXSELL)
Iza njih je ostala Gabina unuka i Matijina kći Lu Dedić.
Arsen i Lu Dedić Foto: Ante Baranic/Cropix
