Gabi Novak prije Arsena Dedića udavala se dva puta, prvi put s 19 godina

Gabi Novak u svom životu triput se udavala, tek je s trećim suprugom pronašla sreću.

Glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u 90. godini života. Više pročitajte OVDJE.

Više od 40 godina uživala je u ljubavi s pokojnim glazbenikom Arsenom Dedićem, no malo tko zna da se prije njega udavala dva puta.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Prvi muž Gabi Novak bio je akademski slikar Bogdan Debenjak. Vjenčali su se kad je ona imala 19 godina, a on 29. Njihova bračna sloga nije dugo potrajala jer su već nakon devet mjeseci shvatili da su donijeli ishitrenu odluku pa su se razveli. Debenjak je preminuo 2014. godine u 87. godini života.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte najemotivniji zajednički nastup Gabi Novak i Arsena Dedića

Nakon razvoda od Debenjaka Gabi Novak se udala za kompozitora i dirigenta Stjepana Stipicu Kalogjeru. S njim je radila na glazbenim projektima, no razveli su se 1970. Kalogjera je preminuo 3. siječnja 2025. godine.

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

S njim je u braku bila 1958., kad je ispred bivšeg televizijskog studija na uglu Šubićeve i Zvonimirove ulice upoznala Arsena Dedića. Gabi je u to vrijeme započela svoj brak, i to s kompozitorom Stipicom Kalogjerom, s kojim je ostala u braku sve do 1970. godine. Ljubav Arsena i Gabi dogodila se na zajedničkoj turneji 1970. godine, a vjenčanje je uslijedilo 1973. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Naši poznati shrvani odlaskom Gabi Novak: ''Svaka riječ sada mi se čini nedostatnom...''

"To je bio pravi odnos, odnos dvoje ljudi, odnos, borba. On je bio poznat kao jedan veliki osvajač žena, kojeg su one obožavale, to svi znaju", ispričala je pjevačica svojedobno za naš IN magazin.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Kad su se upoznali, i Arsen je bio u braku s Vesnom Matoš (nećakinjom A.G. Matoša), s kojom je imao i kćer Sandru.

Već pri prvom njihovu susretu bilo je jasno da Arsen dobro zna tko je Gabi.

"Kad sam mu dala ruku i on meni, imao je mali neki spomenarčić ili blokić u kojem je imao dvije moje slike i kaže: 'Joj, ja vas obožavam'", prisjetila se glazbena diva ranije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koja pjesma vam je najdraža? Prisjetite se prekrasnih stihova Gabi Novak

"Vjerojatno je to bilo zapisano negdje u zvijezdama da je meni trebao takav čovjek kao što je Arsen, a njemu ovakva žena. Bilo je tu oluje, bonace, bilo je to tako sadržajno, tužno, veselo, u svim smjerovima", naglasila je Gabi.

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Marko Miscevic/ CROPIX

Za naš IN magazin pričala je glazbena diva i o tajni njihova braka.

''Samo nemoj visiti na čovjeku, svom odabraniku ili odabranici, čak i prijateljima svojim najbližim. Daj im malo slobode, nemoj ih svaki dan zvati, komentirati i tako dalje. Sloboda je moje načelo. To je nešto najljepše što smo nas dvoje imali i zato smo bili vrlo sretni, pomagali se, podržavali u životu'', priznala je Gabi ranije.

''Nikada nije zaboravljao rođendane i dane koje se odnose na žene. Tu je bio vrlo oprezan, obazriv, vrlo nježan'', prisjetila se Gabi svojedobno.

Pogledaji ovo Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina

Arsen je 2015. godine preminuo u 78. godini, a Gabi je nakon njegove smrti ispričala kako joj je suprug uvijek govorio da, ako mu se nešto dogodi, ona mora ići dalje, a najviše zbog zajedničkog sina.

Galerija 16 16 16 16 16

Životnu priču glazbene dive pročitajte OVDJE.

Gabi Novak Foto: DNEVNIK.hr

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Gabi Novak posljednje dane života provela je u domu, nije htjela biti teret obitelji

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak posljednju pjesmu snimila je sa sinom jedincem, naziv sada tjera suze na oči