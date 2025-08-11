Pogledajte najemotivniji zajednički nastup Gabi Novak i Arsena Dedića

O nastupu Gabi Novak i Arsena Dedića iz 2013. dugo se pričalo.

Gabi Novak u svom životu puno je puta nastupala s pokojnim suprugom Arsenom Dedićem i sinom Matijom.

No nastup koji je sve posebno dojmio je onaj iz Hrvatskog narodnog kazališta 2013. godine, na koji i danas mnogi puste suzu slušajući njihovu izvedbu pjesme ''Odlazak''.

Gabinih najljepših pjesama prisjetite se OVDJE.

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Gabi i Arsen zajedno su bili više od 40 godina, a kako su se upoznali pročitajte OVDJE.

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Andrija Lucic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Naši poznati shrvani odlaskom Gabi Novak: ''Svaka riječ sada mi se čini nedostatnom...''

Posljednju pjesmu snimila je sa sinom Matijom, a nosi simboličan naziv ''Početak''. Poslušajte ju OVDJE.

Arsen Dedić, Gabi Novak Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić Foto: Marko Miscevic/ CROPIX

Galerija 17 17 17 17 17

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Ma kakav nastup! Poslušajte kako dječak s Matom Bulićem pjeva njegov najveći hit

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Domaći influencerski par dobio prinovu, bebi su dali tradicionalno ime i sve oduševili!

Pogledaji ovo Celebrity Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak proživjela je ratno djetinjstvo, a dio života provela je i u Češkoj