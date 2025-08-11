Naši poznati shrvani odlaskom Gabi Novak: ''Svaka riječ sada mi se čini nedostatnom...''

Brojni poznati na društvenim mrežama opraštaju se od glazbene dive Gabi Novak, koja je preminula u 90. godini života.

Napustila nas je velika glazbena diva Gabi Novak u 90. godini života. Više pročitajte OVDJE.

Ta vijest šokirala je hrvatsku javnost, a posebno njezine kolege, s kojima je surađivala.

Gabi Novak i Matija Dedić - 5 Foto: Nera Simic / CROPIX

Na društvenim mrežama opraštaju se od nje.

Gabi Novak i Matija Dedić - 4 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Prvi se oglasio Jacques Houdek.

''Nenametljiva, a veličanstvena… To je bila gospođa GABI NOVAK. Uz pojam glazbene dive u mome svijetu stoji Vaše ime, draga Gabi! Vi ste sinonim za istinsku kvalitetu, a Vašoj karijeri se možemo samo nakloniti i biti zahvalni što smo bili Vaši suvremenici i živjeli u vrijeme kada ste ovaj svijet obogaćivali svojim jedinstvenim vokalnim izvedbama i emociju kroz glazbu prenosili na samo sebi svojstven način… ''Vrijeme neka stane kad ovdje okupe se svi… Životu s neke druge strane (…) stajat ćemo mi''. Muziku Vašeg srca slušat ću noćas sam. Počivali u miru Božjem i hvala Vam za sve'', napisao je Houdek.

Pogledaji ovo Celebrity Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića započela je filmski: ''Kad sam mu dala ruku...''

Tužne riječi uputio je i Marko Tolja.

''Draga moja Gabi, bili ste i ostat ćete najdivnija žena koju sam upoznao u ovom svijetu glazbe. Pamtit ću Vas upravo kao na ovoj prvoj slici: veselu, toplu i plemenitu! Hvala Vam na svakoj riječi podrške, na svakoj ispjevanoj noti. Nikada mi s nikime nije bio veći gušt pjevati… a tek čast! Vaš glas bio je kao melem - nježan, a opet tako snažan u emociji. Hvala što ste uvijek bili tu kada sam Vas zvao; na telefon ili da budete moja gošća na mom prevažnom 'prvom Lisinskom'. Počivajte u miru'', napisao je.

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak proživjela je ratno djetinjstvo, a dio života provela je i u Češkoj

Oglasila se i Ivanka Mazurkijević.

Tužne riječi na Facebooku je uputio i Ante Gelo.

Od Gabi se oprostio i Željko Bebek.

Puno riječi nije imala šokirana Danijela Martinović, koja je s Gabi snimila posljednju pjesmu ''Početak''.

''Draga Gabi, svaka riječ sada mi se čini nedostatna. Hvala Vam na svjetlu Vaše Duše koja nas je obasjavala. Hvala Vam za neizbrisiv trag ljubavi'', napisala je Danijela.

Podijelila je i njihovu zajedničku fotografiju, a pogledajte ju OVDJE.

Galerija 15 15 15 15 15

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koja pjesma vam je najdraža? Prisjetite se prekrasnih stihova Gabi Novak

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Sjećate se Endija? Danas ima 27 godina i u sretnoj je vezi s kovrčavom ljepoticom