Ovo su posljednji javni prizori krhke Gabi Novak s komemoracije za sina

Nakon samo dva mjeseca od smrti sina jedinca preminula je Gabi Novak u 90. godini života.

Komemoracija za Matiju Dedića održana je 12. lipnja 2025. godine, a pogled na slomljenu Gabi lomio je srca. To su bili ujedno i njezini posljednji javni prizori.

Gabi je tada sjedila s Matijinom partnericom Martinom Scotti i unukom Lu Dedić te su fotografi ondje zabilježili najtužnije prizore.

Novak se posljednjih nekoliko mjeseci nalazila u jednom domu za rehabilitaciju u Zagrebu, gdje se liječila od ozljede kralježnice.

"Bolesna sam, dobila sam neku prehladu, pa ležim malo, ali liječim se, ide ka boljem, po planu. Još uvijek je problem ta kralježnica, a tu sam jer ne želim opterećivati svoju obitelj. Lijepo sam se sklonila u jedan centar u kojem mi je lijepo i u kojem brinu drugi za mene, a ne moja obitelj", izjavila je Gabi 24. svibnja za Story na upit o svojem zdravlju i dodala kako nije htjela biti na teret obitelji jer je Matija putovao i radio, dok unuka Lu studira.

"Što ću, ja nemam nekakve velike novce da idem na neko posebno lječilište. No, dobro sam, hodam, bit ću tu još neko vrijeme i uskoro idem kući, tako da budite bez brige'', dodala je.

