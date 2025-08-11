Gabi Novak proživjela je ratno djetinjstvo, a dio života provela je i u Češkoj

Hrvatsku je potresla vijest da je preminula Gabi Novak, prva dama hrvatske zabavne glazbe, čiji je život obilježen vrhunskom umjetničkom karijerom, brakom s Arsenom Dedićem i teškom osobnom tragedijom nakon nedavnog gubitka sina Matije.

Hrvatsku je šokirala vijest o smrti naše glazbene dive Gabi Novak.

Posljednji dani života za Gabi nisu bili nimalo laki, a prije samo dva mjeseca pokopala je sina jedinca Matiju Dedića, kojeg je dobila s Arsenom Dedićem.

Gabi Novak i Matija Dedić - 8 Foto: Ivana Nobilo / CROPIX

Gabi Novak rođena je 8. srpnja 1936. u Berlinu, u Njemačkoj. Majka joj je bila Čehinja, a otac Hrvat iz Dalmacije. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno ratnim okolnostima. Za vrijeme Drugog svjetskog rata s obitelji se preselila u Hrvatsku, a dio djetinjstva provela je i u Češkoj.

Nakon rata završila je srednju školu u Zagrebu i počela studirati slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti. Umjetnički senzibilitet i ljubav prema kulturi razvijala je i kroz glazbu, koja je ubrzo postala njezin životni poziv.

Gabi Novak Foto: Ivana Nobilo/Cropix

Pedesetih godina počela je nastupati kao pjevačica zabavne glazbe, najprije na radiju, a zatim i na televiziji. Njezin sofisticiran, "svjetski" stil interpretacije i specifičan, topao alt brzo su je izdvojili od tadašnje scene.

Karijeru je započela u suradnji s orkestrom Bojana Adamiča i Radiotelevizije Zagreb. Ubrzo je snimila prve ploče, a šezdesetih godina postala je jedno od najvećih imena jugoslavenske zabavne i jazz-glazbe.

Gabi Novak i Matija Dedić Foto: Davor Pongracic / CROPIX

Gabi Novak bila je među prvima koja je u tadašnjoj Jugoslaviji pjevala jazz-standarde i sofisticiranu šansonu. Surađivala je s brojnim vrhunskim autorima, poput Arsena Dedića, Zdenka Runjića, Nikice Kalogjere i mnogih drugih.

Njezini najveći hitovi uključuju pjesme "Pusti me da spavam", "Hrabri ljudi", "Vino i gitare", "Kuća za ptice" i mnoge druge. Osvojila je brojne nagrade na festivalima u Opatiji, Splitu i Zagrebu.

Poseban pečat njezinoj karijeri dala je suradnja i brak s Arsenom Dedićem, jednim od najznačajnijih kantautora ovih prostora. Njihov glazbeni i privatni život bio je isprepleten desetljećima, sve do njegove smrti 2015. godine.

Iako se nakon 1980-ih povukla iz čestih nastupa, Gabi Novak nastavila je snimati, sudjelovati na koncertima i tematskim projektima. Njezina interpretacija balada i šansona ostala je uzor pjevačima mlađih generacija.

Gabi Novak (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Gabi Novak - 2 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Dobitnica je brojnih priznanja, uključujući Porin za životno djelo. Kritičari je smatraju prvom damom hrvatske zabavne glazbe i jednom od najvažnijih interpretatorica u povijesti ovdašnje scene.

