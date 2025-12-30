Tko je novopečena zaručnica mladog dinamovca? Na Instagramu je prati 170 tisuća ljudi

Gabrielu Vidoviću u njegovoj nogometnoj karijeri najveća je podrška zarućnica Julia Knežević.

Dinamovac Gabriel Vidović ovih dana ima velik razlog za slavlje – zaručio se sa svojom atraktivnom partnericom Juliom Knežević. Sretnu vijest Julia je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je ponosno pokazala i raskošni zaručnički prsten koji je odmah privukao pažnju.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Julia Knežević, Gabriel Vidović Foto: Instagram

Iako par privatan život drži podalje od javnosti, neke detalji su ipak poznati.

Vidović je prvu zajedničku fotografiju sa zanosnom brinetom podijelio u kolovozu 2020. godine s odmora u Grčkoj.

Ova prekrasna dama, koja je profesionalni model, popularna je na Instagramu, gdje je prati 170 tisuća pratitelja.

Pogledaji ovo Celebrity Sirova strast na plaži: Brazilska ljepotica ne skida ruke s mišićavog dečka

Na profilu uglavnom dijeli svoje fotografije, a na njemu se mogu naći i slike s proslave Dinamova naslova 2024. i Bayernova naslova ove godine.

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Boksač ozlijeđen u prometnoj nesreći ima sinčića, a obilježio ga je i skandal sa suparnikom i suprugom

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Prepune Prokurative slušale našeg pjevača koji se na hrvatsku scenu vratio s ulica Italije

Pogledaji ovo Celebrity Agonija domaće voditeljice, zatražila je pomoć pratitelja: ''Neka mi se bar javi da znam da je okej...''