Objava Marije Šerifović o blagdanskom razdoblju pogodila je ravno u srce

Marija Šerifović emotivnom objavom na pravoslavni Božić dirnula je svoje pratitelje, naglasivši kako jedino zahvalnost treba odzvanjati ovih dana.

Glazbena zvijezda Marija Šerifović ovih je blagdana odlučila Božiću pristupiti na posve drugačiji, tiši i dublji način.

Umjesto uobičajenih blještavih čestitki, raskošnih fotografija i veselih poruka, pjevačica se na društvenim mrežama osvrnula na smisao Božića kroz snažan, gotovo meditativan tekst koji je dirnuo brojne pratitelje.

Galerija 27 27 27 27 27

Marija Šerifović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Marija Šerifović - 3 Foto: Mario Poje/Extra FM

Marija Šerifović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

U objavi uz koju je priložila fotografiju sina Marija, eurovizijska pobjednica je poručila kako Božić, po njezinu viđenju, nije vatromet, buka ni galama, već dan u kojem bismo trebali biti tiši nego ikada. Naglasila je važnost tišine u kojoj ne bi trebalo odzvanjati ništa osim zahvalnosti.

Marija Šerifović Foto: Instagram

Marija Šerifović - 5 Foto: Hrvoje Skočić/ Extra FM

Marija Šerifović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Poze za pamćenje! Supruga posrnulog pjevača zavela pratitelje u crvenom donjem rublju

Marija je posebno istaknula ideju da Božić nije poziv na slavlje, već na prisjećanje i unutarnju promjenu.

"Božić nas ne poziva da slavimo, već da se sjetimo. Da budemo bolji. I da bar na jedan dan, u toj tišini budemo ljudi kakvi bismo trebali biti svakog dana", poručila je zvijezda, koja se u 2025. oprostila od oca.

Marija Šerifović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Marija Šerifović - 1 Foto: ExtraFM/PR

Objavu je zaključila tradicionalnom božićnom čestitkom "Mir Božji. Hristos se rodi", čime je dodatno naglasila duhovnu dimenziju poruke. Upravo ta jednostavnost, bez pompe i estradnog sjaja, izazvala je velik odjek među pratiteljima koji su u komentarima isticali koliko ih je Marijina poruka potaknula na razmišljanje.

U vremenu kada su blagdani često svedeni na vanjski sjaj i buku, Marija Šerifović podsjetila je da se njihova prava vrijednost možda ipak krije u tišini, zahvalnosti i ljudskosti.

Znate li da Šerifović ima polubrata koji se također bavi glazbom? Više o tome pročitajte OVDJE.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pala je i prva javna pusa! Romantičan trenutak Maje i Šime izgleda kao iz filma

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znate li s kim je Neda Ukraden proslavila Božić? Fotografija je raznježila fanove

Pogledaji ovo Celebrity Zbog posjeta Zagrebu Thompsonova nećakinja prošla je kroz snježne muke, pa pokazala čaroliju koja ih je dočekala

Pogledaji ovo Nekad i sad Kakva nostalgija! Charlotte i Harry iz "Seksa i grada" opet skupa pred kamerama