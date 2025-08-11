Ljubavna priča Gabi Novak i Arsena Dedića započela je filmski: ''Kad sam mu dala ruku...''

Gabi Novak i Arsen Dedić bili su u braku više od 40 godina.

Naša glazbena diva Gabi Novak zauvijek nas je napustila u 90. godini života.

Prije samo dva mjeseca iznenada je preminuo njezin sin jedinac Matija Dedić, kojega je dobila u braku s pokojnim Arsenom Dedićem.

Gabi Novak i Matija Dedić

Prije Arsena Gabi se dvaput udavala, ali tek je u tom trećem braku upoznala pravu ljubav. Njihov susret dogodio se 1958. godine. Gabi je u to vrijeme započela svoj brak, i to s kompozitorom Stipicom Kalogjerom, s kojim je ostala u braku sve do 1970. godine. Ljubav Arsena i Gabi dogodila se na zajedničkoj turneji 1970. godine, a vjenčanje je uslijedilo 1973. godine.

"To je bio pravi odnos, odnos dvoje ljudi, odnos, borba. On je bio poznat kao jedan veliki osvajač žena, kojeg su one obožavale, to svi znaju", ispričala je pjevačica svojedobno za naš IN magazin.

Arsen Dedić, Gabi Novak

Već pri prvom njihovu susretu bilo je jasno da Arsen dobro zna tko je Gabi.

"Kad sam mu dala ruku i on meni, imao je mali neki spomenarčić ili blokić u kojem je imao dvije moje slike i kaže: 'Joj, ja vas obožavam'", prisjetila se glazbena diva ranije.

Arsen Dedić, Gabi Novak

U braku su bili više od 40 godina.

"Vjerojatno je to bilo zapisano negdje u zvijezdama da je meni trebao takav čovjek kao što je Arsen, a njemu ovakva žena. Bilo je tu oluje, bonace, bilo je to tako sadržajno, tužno, veselo, u svim smjerovima", naglasila je Gabi.

Za naš IN magazin pričala je glazbena diva i o tajni njihova braka.

''Samo nemoj visiti na čovjeku, svom odabraniku ili odabranici, čak i prijateljima svojim najbližim. Daj im malo slobode, nemoj ih svaki dan zvati, komentirati i tako dalje. Sloboda je moje načelo. To je nešto najljepše što smo nas dvoje imali i zato smo bili vrlo sretni, pomagali se, podržavali u životu'', priznala je Gabi ranije.

Gabi Novak, Arsen Dedić

Gabi Novak, Arsen Dedić

''Nikada nije zaboravljao rođendane i dane koje se odnose na žene. Tu je bio vrlo oprezan, obazriv, vrlo nježan'', prisjetila se Gabi svojedobno.

Arsen je 2015. godine preminuo u 78. godini, a Gabi je nakon njegove smrti ispričala kako joj je suprug uvijek govorio da, ako mu se nešto dogodi, ona mora ići dalje, a najviše zbog zajedničkog sina.

Gabi Novak, Arsen Dedić

